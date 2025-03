A temporada de 2025 da Fórmula 1 está próxima de começar, com o GP da Austrália abrindo a campanha e, com isso, também estão de volta a Fórmula 2, a qual Gabriel Bortoleto foi campeão em 2024, e a Fórmula 3, que contará com a presença do brasileiro Rafael Câmara, campeão da FRECA no ano passado.

Apesar do troféu da F2 ter 'vindo' para o Brasil duas vezes na 'era moderna' da categoria (Felipe Drugovich 2022, Bortoleto 2024), em 2025 não teremos a presença de brasileiros no grid.

Confira a relação de cada uma das categorias abaixo:

Fórmula 3 2025

Em 2025, dos trinta pilotos que compõe o grid, divididos entre 10 equipes, 17 serão novatos, incluindo Câmara, que correrá com a mesma equipe que Bortoleto foi campeão na F3, a Trident.

Além do piloto pernambucano, teremos outro lusófono na categoria: Ivan Domingues, que correrá com a VAR.

Confira a relação completa da F3 2025:

Equipes Pilotos Prema Brando Badoer, Noel León, Ugo Ugochukwu Trident Noah Stromsted, Rafael Câmara, Charlie Wurz ART Laurens Van Hoepen, Tukka Taponen, James Wharton Fields Mari Boya, Tasanapol Inthraphuvasak, Nikola Tsolov Hitech Martinius Stenshorne, Joshua Dufek, Gerrard Xie MP Tim Tramntiz, Bruno del Pino, Alessandro Giusti VAR

Theopile Nael, Santiago Ramos, Ivan Domingues Rodin Callum Voisin, Louis Sharp, Roman Bilinski Aix Javier Sagrera, Nicola Marinangeli, Nikita Bedrin Dams Nicola Lacorte, Matías Zagazeta, Christian Ho

Fórmula 2 2025

Ao contrário dos últimos anos, que contávamos com pilotos brasileiros como Drugovich, Bortoleto, Enzo Fittipaldi e mais, em 2025 não teremos nenhum brasileiro na escalação da categoria de acesso.

Entre os novatos, teremos treze pilotos 'novos', mas apenas quatro que não participaram de nenhuma etapa da Fórmula 2 anteriormente, que são Arvid Lindblad, Sebastian Montoya, Alex Dunne and Sami Meguetounif.

Relembrando que a Fórmula 2 possuí 22 pilotos divididos entre 11 equipes, cada uma com uma dupla.

Confira a relação de pilotos do grid de 2025:

Equipe Pilot 2025 Invicta Racing Leonardo Fornaroli , Roman Stanek Racing Fields Pepe Marti , Arvid Lindblad MP Motorsport Oliver Goethe , Richard Verschoor Hitech TGR Luke Browning , Dino Beganovic Prema Racing Sebastian Montoya , Gabriele Mini DAMS Jak Crawford , Kush Maini ART Grand Prix Victor Martins , Ritomo Miyata Rodin Motorsport Amaury Cordeel , Alex Dunne AIX Racing Joshua Dürksen , Cian Shields Trident Sami Meguetounif , Max Esterson Van Amersfoort Racing John Bennett , Rafael Villagomez

BORTOLETO RESPONDE Marko: "PROVAREI QUE ESTÁ ERRADO, QUESTÃO DE TEMPO"! Leclerc DÁ RECADO A HAMILTON

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #325 – As certezas que veremos no GP da Austrália, com Tiago Mendonça, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!