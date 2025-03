A Red Bull quer que seu novo prodígio, o anglo-sueco Arvin Lindblad, esteja apto a pilotar um carro de Fórmula 1 o quanto antes, mesmo com a restrição de idade imposta pela 'superlicença' da FIA.

No entanto, o consultor e voz forte dos taurinos, Helmut Marko, pediu para o órgão regulador uma "isenção" de tal sistema, se apoiando na solicitação feita pela Mercedes com Andrea Kimi Antonelli em 2024, quando ainda era piloto reserva e com menos de 18 anos.

Em entrevista ao portal alemão auto motor und sport, Marko 'mostrou as cartas' que tem caso algum dos pilotos da RBR ou da Racing Bulls não tenham resultados satisfatórios.

"Temos Ayumu Iwasa como piloto reserva. Lindblad tem os pontos para a superlicença", comentou o consultor taurino. "Também concluímos um teste de 300 quilômetros com ele em um carro de Fórmula 1 em Ímola, então, teoricamente, ele poderia entrar na equipe".

"Mas ele só fará 18 anos em setembro [Correção: em 8 de agosto]. É por isso que estamos pedindo à FIA uma isenção para a superlicença. Antonelli também conseguiu. Não vemos razão para que o mesmo não aconteça com Lindblad. Assim, já teríamos dois pilotos no banco de reservas".

Ele também afirmou que Isack Hadjar, piloto da RB e rival de Gabriel Bortoleto na Fórmula 2, foi prejudicado por não ter tantas horas em carro de F1:

"Temos que pagar à Honda pelas milhas extras. É por isso que fomos severamente restringidos nos testes de TPC [testes de carros anteriores]".

"Mas agora estamos ampliando isso. Nosso Lindblad será usado com muito mais quilômetros de [carros de] Fórmula 1 do que o Hadjar", conclui.

Bortoleto tem um “ALGO A MAIS”. E o ranking da F1 2025? Rico responde

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #325 – As certezas que veremos no GP da Austrália, com Tiago Mendonça, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!