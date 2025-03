Piloto brasileiro da Fórmula 1, Gabriel Bortoleto, da Sauber, tem o colega Fernando Alonso, da Aston Martin, como empresário e vai encontrar o espanhol na pista este ano, após chegar à categoria máxima tendo a ajuda do bicampeão mundial.

Questionado sobre a relação com seu manager agora que são adversários na elite do esporte a motor, Bortoleto disse: “Um cara muito profissional. Está na F1 há tempos, mas também é alguém que sempre me apoiou, me ajudou a chegar aqui. Foi quem negociou com Sauber e McLaren, quando assinei. Às vezes, estava ali para ajudar quando perguntei algo técnico. Tem sido muito útil. Conversamos, ele quer eu vá bem. Vamos ver quando estivermos juntos na pista, se será da mesma forma".

"É um cara legal, tenho certeza que vai continuar me ajudando, mas Alonso é muito competitivo. Vou entender se ele me ignorar”, completou o piloto brasileiro em entrevista ao site RacingNews365, da Holanda.

Gabriel faz sua estreia na categoria máxima do automobilismo global neste fim de semana, no GP da Austrália, que tem cobertura completa do Motorsport.com via site e via YouTube na Motorsport.tv Brasil.

Bortoleto tem um “ALGO A MAIS”. E o ranking da F1 2025? Rico responde

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #325 – As certezas que veremos no GP da Austrália, com Tiago Mendonça, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!