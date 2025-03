Empresário do novato brasileiro da Fórmula 1 Gabriel Bortoleto, o espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, voltou a dizer que o piloto da Sauber é o melhor estreante da categoria em 2025, após críticas do consultor da Red Bull, o austríaco Helmut Marko, ao competidor do Brasil.

"Na Fórmula 2, ele teve apenas duas vitórias. Ele é um piloto que leva o carro para casa (seguro), tem um sólido domínio da estratégia e do gerenciamento de pneus, mas não vejo essa velocidade pura nele", afirmou Marko à ServusTV quando questionado sobre os novatos da F1 2025.

Questionado sobre Bortoleto nesta quinta-feira, dia de mídia do GP da Austrália, primeira etapa da nova temporada, Alonso disse: "Ele tem sido o melhor desta geração de novato que vemos. Com tantos estreantes na F1 este ano, ele tem sido o melhor deles".

"Talvez ele não tenha o carro no momento para igualar esses resultados, mas espero que as pessoas não se esqueçam do que ele fez nos últimos dois anos", seguiu Fernando, que também falou como Gabriel o impressionou.

"Acho que sua dedicação e profissionalismo foram provavelmente a coisa mais impressionante. Desde o primeiro dia, ele estava muito comprometido em trabalhar duro por seus sonhos e já na FRECA, mas depois na F3 e depois na F2 em cada corrida ele estava muito bem preparado e tinha uma abordagem muito madura, então acho que ele merece estar na F1 e espero que com uma longa carreira aqui e uma bem-sucedida", completou o espanhol da Aston Martin.

