F3: Bortoleto lidera primeiro dia de testes em Barcelona

Em uma pausa de quase dois meses até a próxima etapa, em Ímola, a Fórmula 3 iniciou nesta quinta-feira (13) o primeiro teste da temporada 2023. E na sessão em Barcelona, tivemos liderança brasileira, com Gabriel Bortoleto sendo o mais rápido do dia.

O brasileiro, que lidera o campeonato após duas vitórias em quatro corridas, marcou o melhor tempo do dia, 01min27s221 ainda na sessão da manhã, superando o segundo e o terceiro colocados no campeonato, Grégoire Saucy e Dino Beganovic, em mais de dois décimos.

Bortoleto ainda terminou o dia com 100% de aproveitamento, liderando a sessão da tarde, mas com um tempo de 01min28s000, 0s076 à frente de Saucy, com o argentino Franco Colapinto em terceiro.

A sessão da tarde ainda foi marcada por uma interrupção na metade final quando o brasileiro Roberto Faria parou na barreira de proteção da última curva.

Caio Collet foi o 20º na parte da manhã, com um tempo de 01min28s559, e o 19º à tarde, com 01min28s899. Já Faria foi o 30º em ambas as sessões, marcando 01min31s447 de manhã e 01min33s445.

O grid da Fórmula 3 volta à pista de Barcelona na sexta-feira para o segundo e último dia de testes em terras espanholas.

Fórmula 3 - Teste de Barcelona - Sessão Manhã (13/04)

1 - Gabriel Bortoleto (Trident) - 01min27s221

2 - Grégoire Saucy (ART) - 01min27s424

3 - Dino Beganovic (PREMA) - 01min27s447

4 - Taylor Barnard (Jenzer) - 01min27s560

5 - Zak O'Sullivan (PREMA) - 01min27s597

6 - Gabriele Mini (Hitech) - 01min27s644

7 - Mari Boya (MP Motorsport) - 01min27s732

8 - Sebastian Montoya (Hitech) - 01min27s756

9 - Paul Aron (PREMA) - 01min27s762

10 - Josep María Martí (Campos) - 01min27s806

20 - Caio Collet (Van Amersfoort) - 01min28s559

30 - Roberto Faria (PHM Racing by Charouz) - 01min31s447

Fórmula 3 - Teste de Barcelona - Sessão Tarde (13/04)

1 - Gabriel Bortoleto (Trident) - 01min28s000

2 - Grégoire Saucy (ART) - 01min28s076

3 - Franco Colapinto (MP Motorsport) - 01min28s107

4 - Sebastian Montoya (Hitech) - 01min28s151

5 - Mari Boya (MP Motorsport) - 01min28s236

6 - Paul Aron (PREMA) - 01min28s250

7 - Josep María Martí (Campos) - 01min28s298

8 - Oliver Goethe (Trident) - 01min28s377

9 - Leonardo Fornaroli (Trident) - 01min28s383

10 - Zak O'Sullivan (PREMA) - 01min28s446

19 - Caio Collet (Van Amersfoort) - 01min28s899

30 - Roberto Faria (PHM Racing by Charouz) - 01min33s445

