O brasileiro Rafael Câmara venceu neste domingo (13) a corrida principal da segunda etapa da temporada 2025 da Fórmula 3, disputada no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir. O piloto da Trident e integrante do Ferrari Driver Academy largou da pole position, chegou a cair para o segundo lugar, mas recuperou definitivamente a ponta na quinta das 22 voltas disputadas, garantindo o segundo triunfo no ano.

Assim como ocorreu na Austrália, Câmara teve um desempenho dominante na etapa do Bahrein. Em ambas as situações, o dono do carro numeral 5 liderou o único treino livre do final de semana, cravou a pole position na classificação e saiu com a vitória na corrida de domingo. Após a disputa, o piloto da Trident destacou a necessidade de se controlar o desgaste de pneus.

“Estou bastante feliz com o resultado. Foi uma longa corrida, então eu tive que administrar muito bem os pneus com uma pista que estava muito quente. O time fez um trabalho incrível. Foi bom voltar depois de ontem, quando a gente teve alguns problemas, e estou muito feliz”, disse Rafael Câmara, logo após a corrida deste domingo.

Após a disputa da segunda etapa da temporada 2025, Rafael Câmara lidera o campeonato da F3, somando 56 pontos. O piloto da Trident é o único com duas vitórias, ambas nas corridas principais, e duas poles positions no ano. O único brasileiro do grid também possui uma vantagem de 26 pontos em relação ao segundo colocado na tabela de classificação.

A próxima etapa da F3 será disputada entre os dias 16 e 18 de maio, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, na Itália.

