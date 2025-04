F3: Câmara domina e vence corrida principal no Bahrein

Luzes verdes para a corrida principal da Fórmula 3 lá no Bahrein e tivemos Rafael Câmara na pole position. Diferente da corrida Sprint, os pilotos enfrentaram uma pista mais fria do que na sprint, com apenas 45,3°C, e a temperatura ambiente em 29,7°C.

O brasileiro teve uma boa largada, mas precisou lutar por sua posição até a sexta volta, antes de abrir uma diferença de mais de cinco segundos para o segundo colocado, Callum Voisin.

Câmara tentou manter a primeira posição na largada, mas Callum Voisin se aproveitou do vácuo para assumir a liderança, conseguindo manter o brasileiro na segunda colocação.

Na segunda volta, uma rápida bandeira amarela permitiu que Cãmara diminuísse a diferença para Voisin e conseguisse entrar na zona de DRS, permitindo que os dois disputassem pela liderança, colocando o brasileiro cada vez mais perto para retomar sua posição.

Foi apenas na sexta volta, com a ajuda de um Virtual Safety Car, que Câmara conseguiu recuperar o topo do grid, abrindo uma diferença de quase 0s6 para Voisin, com Tuukka Taponen tentando se aproximar para manter a terceira posição e se defender de Charlie Wurz.

O brasileiro se aproveitou bem de seu jogo de pneus novos e conseguiu abrir uma grande vantagem de pouco mais de quatro segundos para o segundo colocado, trazendo a atenção para o pelotão do meio.

Ao fim da etapa, Câmara já tinha uma vantagem de quase seis segundos para Voisin, enquanto Tim Tramnitz se aproveitou dos pneus já desgastados de Taponen para assumir a terceira posição.

Informação principal Dados Adicionais Dados Adicionais Informações do piloto 1 - 4 Informação principal Dados Adicionais 1 - 2 Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus 1 R. Câmara Trident 5 22 42'05.006 169.403 25 3 2 C. Voisin Rodin Motorsport 23 22 +6.211 42'11.217 6.211 168.987 18 3 T. Tramnitz MP Motorsport 17 22 +7.884 42'12.890 1.673 168.876 15 4 T. Taponen ART Grand Prix 8 22 +10.693 42'15.699 2.809 168.689 12 5 N. Tsolov Campos Racing 12 22 +11.031 42'16.037 0.338 168.666 10 6 N. Strømsted Trident 4 22 +14.143 42'19.149 3.112 168.459 8 7 A. Giusti MP Motorsport 19 22 +14.457 42'19.463 0.314 168.439 6 8 M. Boya Campos Racing 10 22 +17.258 42'22.264 2.801 168.253 4 9 B. del Pino MP Motorsport 18 22 +18.289 42'23.295 1.031 168.185 2 10 C. Ho DAMS Lucas Oil 31 22 +18.361 42'23.367 0.072 168.180 1 11 C. Wurz Trident 6 22 +19.310 42'24.316 0.949 168.117 12 L. Van Hoepen ART Grand Prix 7 22 +29.307 42'34.313 9.997 167.459 13 R. Bilinski Rodin Motorsport 25 22 +30.450 42'35.456 1.143 167.384 14 S. Ramos Van Amersfoort Racing 21 22 +31.353 42'36.359 0.903 167.325 15 T. Naël Van Amersfoort Racing 20 22 +32.424 42'37.430 1.071 167.255 16 T. Inthraphuvasak Campos Racing 11 22 +33.366 42'38.372 0.942 167.194 17 N. León Prema Powerteam 2 22 +35.793 42'40.799 2.427 167.035 18 M. Stenshorne Hitech TGR 14 22 +39.525 42'44.531 3.732 166.792 19 I. Franco Domingues Van Amersfoort Racing 22 22 +39.885 42'44.891 0.360 166.769 20 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 22 +41.181 42'46.187 1.296 166.684 21 B. Badoer Prema Powerteam 1 22 +41.997 42'47.003 0.816 166.631 22 J. Dufek Hitech TGR 15 22 +46.434 42'51.440 4.437 166.344 23 L. Sharp Rodin Motorsport 24 22 +46.989 42'51.995 0.555 166.308 24 F. Javier Sagrera AIX Racing 26 22 +47.779 42'52.785 0.790 166.257 25 N. Marinangeli AIX Racing 27 22 +49.536 42'54.542 1.757 166.144 26 G. Xie Hitech TGR 16 22 +50.373 42'55.379 0.837 166.090 27 U. Ugochukwu Prema Powerteam 3 22 +1'10.118 43'15.124 19.745 164.826 28 J. Wharton ART Grand Prix 9 22 +1'25.190 43'30.196 15.072 163.874 1 29 M. Zagazeta DAMS Lucas Oil 30 22 +1'29.943 43'34.949 4.753 163.576 1 dnf F. Slater AIX Racing 28 2 +20 Laps 4'34.494 20 Laps 138.730 1 Abandono

