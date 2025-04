Luzes apagadas para a Sprint da Fórmula 3 no Bahrein! Os pilotos novatos tiveram 19 voltas para mostrar do que são capazes. A pista estava bastante quente, com 51,8°C, enquanto a temperatura ambiente era de 38,4°C.

Câmara, que largou em 12°, terminou apenas como 12°, defendendo as cores da Trident, e a vitória ficou com Tsolov, com Slater na segunda posição e Taponen fechando o top 3.

Rafael Câmara teve problemas na largada e, até o início da prova, parecia ter deixado o carro morrer após a largada. O piloto brasileiro estava na 12ª posição, já que na corrida Sprint o grid é invertido para as 12 primeiras posições.

Joshua Dufek estava na pole, mas não teve um começo muito bom e rapidamente perdeu o topo para Freddie Slater.

Após apenas quatro voltas, Ugo Ugochukwu abandonou depois de um pequeno toque em pista e, ao mesmo tempo, nos boxes, Nicola Marinangeli também recolhia seu carro depois de trocar o pneu.

O safety car ficou acionado por duas voltas, enquanto a equipe recolhia o carro do piloto da academia da McLaren. Após a bandeira verde, Slater tentou manter a posição, enquanto Câmara se aproveitava da aproximação de todo o grid para tentar escalar.

Na entrada da Curva 14, Slater se manteve calmo para manter a primeira posição, mas na entrada do Setor 2, acabou sendo ultrapassado por Nikola Tsolov e logo depois aplicou o famoso 'x'.

Foi apenas na 11ª volta que Tsolov conseguiu tomar a ponta e não receber uma resposta imediata de Slater e tentou abrir vantagem para o piloto britânico. Uma bandeira amarela permitiu Freddie se aproximar, mas o piloto búlgaro se manteve bem na ponta, mesmo com os pneus completamente degradados.

Ao fundo do grid, Câmara conseguiu escalar apenas até voltar à posição da qual largou, ou seja, terminou como 12°. Tsolov venceu a etapa, com Slater em segundo e Tuukka Taponen fechando o top 3.

Informação principal Dados Adicionais Dados Adicionais Informações do piloto 1 - 4 Informação principal Dados Adicionais 1 - 2 Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus 1 N. Tsolov Campos Racing 12 19 39'51.263 154.435 10 2 F. Slater AIX Racing 28 19 +0.580 39'51.843 0.580 154.397 9 1 3 T. Taponen ART Grand Prix 8 19 +1.222 39'52.485 0.642 154.356 8 4 C. Voisin Rodin Motorsport 23 19 +1.924 39'53.187 0.702 154.311 7 5 M. Stenshorne Hitech TGR 14 19 +2.939 39'54.202 1.015 154.245 6 6 T. Tramnitz MP Motorsport 17 19 +3.543 39'54.806 0.604 154.206 5 7 A. Giusti MP Motorsport 19 19 +4.246 39'55.509 0.703 154.161 4 8 C. Ho DAMS Lucas Oil 31 19 +5.078 39'56.341 0.832 154.107 3 9 C. Wurz Trident 6 19 +5.664 39'56.927 0.586 154.070 2 10 N. Strømsted Trident 4 19 +6.407 39'57.670 0.743 154.022 1 11 N. León Prema Powerteam 2 19 +6.796 39'58.059 0.389 153.997 12 R. Câmara Trident 5 19 +7.255 39'58.518 0.459 153.968 13 J. Wharton ART Grand Prix 9 19 +8.003 39'59.266 0.748 153.920 14 L. Sharp Rodin Motorsport 24 19 +8.558 39'59.821 0.555 153.884 15 M. Boya Campos Racing 10 19 +9.142 40'00.405 0.584 153.847 1 16 L. Van Hoepen ART Grand Prix 7 19 +9.781 40'01.044 0.639 153.806 17 M. Zagazeta DAMS Lucas Oil 30 19 +10.342 40'01.605 0.561 153.770 18 T. Inthraphuvasak Campos Racing 11 19 +10.751 40'02.014 0.409 153.743 1 19 B. del Pino MP Motorsport 18 19 +11.171 40'02.434 0.420 153.717 20 R. Bilinski Rodin Motorsport 25 19 +11.638 40'02.901 0.467 153.687 1 21 G. Xie Hitech TGR 16 19 +12.446 40'03.709 0.808 153.635 22 B. Badoer Prema Powerteam 1 19 +13.287 40'04.550 0.841 153.581 1 23 F. Javier Sagrera AIX Racing 26 19 +17.232 40'08.495 3.945 153.330 dnf J. Dufek Hitech TGR 15 14 +5 Laps 28'45.517 5 Laps 157.563 Acidente dnf I. Franco Domingues Van Amersfoort Racing 22 14 +5 Laps 28'45.895 0.378 157.529 Acidente dnf S. Ramos Van Amersfoort Racing 21 13 +6 Laps 27'07.491 1 Lap 155.082 1 Abandono dnf N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 12 +7 Laps 25'34.615 1 Lap 151.772 1 Abandono dnf T. Naël Van Amersfoort Racing 20 11 +8 Laps 23'22.696 1 Lap 152.156 1 Abandono dnf U. Ugochukwu Prema Powerteam 3 3 +16 Laps 5'56.334 8 Laps 161.545 Abandono dnf N. Marinangeli AIX Racing 27 2 +17 Laps 6'54.130 1 Lap 91.953 2 Abandono

