Categorias de acesso à Fórmula 1, a Fórmula 2 e a Fórmula 3 realizaram neste fim de semana no Bahrein as segundas etapas de suas temporadas 2025, e o brasileiro Rafael Câmara se destacou no circuito de Sakhir.

Com a segunda pole e a segunda vitória em corridas principais nas duas etapas realizadas até aqui, Rafa Câmara abriu uma boa vantagem na liderança do campeonato. O brasileiro tem 56 pontos contra 30 de Tim Tramnitz. Callum Voisin, da Rodin, é o terceiro, com 27, mesmo número de Noah Stromsted, companheiro de Câmara.

Confira a classificação da Fórmula 3 após a etapa do Bahrein:

Posição Piloto Pontos 1 R. Câmara Trident 56 28 28 - - - - - - - - 2 T. Tramnitz MP Motorsport 30 10 20 - - - - - - - - 3 C. Voisin Rodin Motorsport 27 2 25 - - - - - - - - 4 N. Strømsted Trident 27 18 9 - - - - - - - - 5 N. Tsolov Campos Racing 23 3 20 - - - - - - - - 6 M. Stenshorne Hitech TGR 20 14 6 - - - - - - - - 7 T. Taponen ART Grand Prix 20 - 20 - - - - - - - - 8 T. Naël Van Amersfoort Racing 19 19 - - - - - - - - - 9 N. Bedrin AIX Racing 17 17 - - - - - - - - - 10 T. Inthraphuvasak Campos Racing 13 13 - - - - - - - - - 11 S. Ramos Van Amersfoort Racing 10 10 - - - - - - - - - 12 F. Slater AIX Racing 10 - 10 - - - - - - - - 13 R. Bilinski Rodin Motorsport 10 10 - - - - - - - - - 14 C. Wurz Trident 10 8 2 - - - - - - - - 15 A. Giusti MP Motorsport 10 - 10 - - - - - - - - 16 M. Zagazeta DAMS Lucas Oil 6 6 - - - - - - - - - 17 C. Ho DAMS Lucas Oil 4 - 4 - - - - - - - - 18 M. Boya Campos Racing 4 - 4 - - - - - - - - 19 B. del Pino MP Motorsport 2 - 2 - - - - - - - - 20 N. León Prema Powerteam 1 1 - - - - - - - - - 21 U. Ugochukwu Prema Powerteam 1 1 - - - - - - - - - 22 J. Dufek Hitech TGR - - - - - - - - - - 23 L. Van Hoepen ART Grand Prix - - - - - - - - - - 24 J. Wharton ART Grand Prix - - - - - - - - - - 25 L. Sharp Rodin Motorsport - - - - - - - - - - 26 G. Xie Hitech TGR - - - - - - - - - - 27 F. Javier Sagrera AIX Racing - - - - - - - - - - 28 N. Lacorte DAMS Lucas Oil - - - - - - - - - - 29 B. Badoer Prema Powerteam - - - - - - - - - - 30 I. Franco Domingues Van Amersfoort Racing - - - - - - - - - - 31 N. Marinangeli AIX Racing - - - - - - - - - -

Já na F2, a etapa caótica favoreceu o atual campeão da F3. Leonardo Fornaroli manteve a liderança, com 26 pontos. Mas o top 5 está bem próximo. Alex Dunne e Luke Browning estão empatados na sequência, com 25 cada. Pepe Martí (23) e Richard Verschoor (21) completam o top 5.

Confira a classificação da Fórmula 2 após a etapa do Bahrein:

