Carregar reprodutor de áudio

Isack Hadjar recebeu a vitória em uma movimentada abertura da Fórmula 3 no Bahrein depois que o vencedor na pista, Oliver Bearman, recebeu uma penalidade de cinco segundos por limites de pista. O britânico, atual campeão italiano e alemão de F4, cruzou a linha de chegada 3s5 à frente do francês da Hitech, mas caiu para segundo após a punição.

Bearman, da Prema, largou em segundo lugar, mas logo ultrapassou a Carlin do pole position, Zak O'Sullivan, na quinta volta para construir uma liderança que chegou a ser de quatro segundos em um estágio da prova. Hadjar se manteve na distância para tomar a ponta com a pena e herdou a vitória os dez pontos. Alexander Smolyar fechou o top 3 com a MP Motorsport, com seu companheiro de equipe, o brasileiro Caio Collet, em sétimo.

Depois de empurrar Bearman para a saída do pit lane no início, O'Sullivan conseguiu uma vantagem inicial de 0s7 sobre o britânico, mas as dificuldades com os pneus o fizeram sair do pódio. Antes disso, os dois ponteiros chegaram a ficar bem à frente do pelotão, com Zane Maloney (Trident) dois segundos atrás deles em terceiro, enquanto Hadjar emergiu à frente de Smolyar após uma briga pelo quarto lugar.

Bearman took the flag first but was denied by a penalty Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Bearman passou por O'Sullivan na quinta volta, assumindo a liderança de seu compatriota e aumentando a vantagem na frente. O piloto da Carlin ainda caiu para quarto, depois quinto e então sexto.

Hadjar então ultrapassou Maloney, que quase perdeu a posição para Arthur Leclerc (Prema). O monegasco mergulhou por dentro do barbadiano, mas escapou e teve que ceder posição. Após isso, Zane apenas segurou.

Franco Colapinto, que larga na pole da corrida de domingo e começou da P11 no sábado, foi forçado a parar para uma troca de asa dianteira na quarta volta, que o fez terminar fora dos pontos.

Classificação final da Corrida 1 do GP do Bahrein de Fórmula 3:

F1 2022 – Tudo sobre o primeiro dia de treinos para o GP do Bahrein | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - TELEMETRIA: Rico Penteado fala de pré-temporada e favoritos no Bahrein

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: