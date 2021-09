Arthur Leclerc conquistou sua segunda vitória na temporada da Fórmula 3, triunfando na primeira corrida do fim de semana em Zandvoort, se mantendo na ponta apesar da forte pressão de Logan Sargeant. Já o brasileiro Caio Collet terminou na quinta posição.

O monegasco da Prema assumiu a liderança na curva um após largar em terceiro e, apesar de diversos desafios de Sargeant, da Charouz, se manteve na frente até o fim. O americano conquistou seu terceiro pódio do ano, enquanto Ayumu Iwasa completou o top 3 com a Hitech.

Seu companheiro de equipe, Jak Crawford, foi o quarto, com Collet sendo o melhor colocado entre os carros da MP Motorsport. Líderes do campeonato, Jack Doohan e Dennis Hauger foram sexto e sétimo, respectivamente.

Sargeant parecia pronto para assumir a liderança na largada após uma boa saída, mas Leclerc conseguiu passar por fora na curva um, com Iwasa subindo para terceiro.

O pole Amaury Cordeel acabou rodando após um toque de Aleksandr Smolyar, caindo várias posições e redendo uma punição de stop and go ao piloto da ART, cumprindo quando precisou parar para trocar a asa dianteira.

Ainda na primeira volta, Oliver Rasmussen, da HWA, e Calan Williams, da Jenzer, foram parar na brita.

Na quarta volta, Sargeant se mantinha colado em Leclerc, podendo usar DRS para buscar a ponta. Mas ele manteve uma estratégia conservadora contra o monegasco, que tinha dificuldades para manter o carro na mão.

Arthur Leclerc, Prema Racing, Logan Sargeant, Charouz Racing System Photo by: Formula Motorsport Ltd

Na volta seguinte, a disputa de Leclerc e Sargeant permitiu que Iwasa, Crawford e Collet se aproximassem, criando uma luta de cinco carros pela ponta.

No meio da corrida, a pista estava suja com brita na área das curvas 11 e 12, assim como havia acontecido no sábado durante a classificação. O líder Hauger foi um dos responsáveis, tentando passar Victor Martins, da MP, pela sétima posição pelo lado de fora da chicane.

O safety car foi acionado a sete voltas do fim, após uma colisão entre Jonathan Hoggard e Hunter Yeany na curva um, com Yeany acertando o rival do lado direito. Os fiscais aproveitaram o momento para limpar a brita da pista.

A prova foi reiniciada na volta 21, com Sargeant precisando segurar Iwasa, permitindo que Leclerc se segurasse na ponta.

Com três voltas para o fim, Hauger disputou novamente com Martins pela sétima posição e, desta vez, o líder do campeonato levou a melhor.

Na segunda corrida do fim de semana, que será realizada ainda neste sábado, Ido Cohen, da Carlin, largará da pole position, com Clément Novalak em segundo e Olli Caldwell em terceiro. Já Collet sairá da oitava posição.

Confira o resultado final da corrida 1 da F3 em Zandvoort:

