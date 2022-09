Carregar reprodutor de áudio

Zane Maloney venceu pela segunda vez consecutiva a prova principal do fim de semana da Fórmula 3. Agora em Zandvoort, o piloto de Barbados repetiu uma performance fantástica para vencer. Mas o destaque principal do dia foi a segunda colocação de Victor Martins, que o recolocou na liderança do campeonato a uma prova do fim. Caio Collet foi o sétimo após largar em nono.

Apesar de Martins ter assumido a ponta ainda no começo, Maloney recuperou a liderança na metade da prova, tendo que sustentar depois duas relargadas pós-safety car para vencer.

Na largada, Martins já assumiu a ponta na curva 1, enquanto Maloney foi para a grama na saída, mas conseguindo manter a segunda colocação. O primeiro SC veio na terceira volta, com Benavides acertando a traseira de Alatalo na curva 2, levando ao abandono de ambos.

Foram cinco voltas para a relargada com Martins mantendo a ponta, mas Maloney replicou a manobra do francês na volta 12 para reassumir a liderança, enquanto o francês sofreu com os pneus na segunda metade da prova.

O SC voltou na volta 19, com Vidales parando seu carro na curva 2 com problemas mecânicos. A relargada veio a cinco voltas do fim, com Colapinto se aproximando de Martins, enquanto Maloney teve vida mais fácil.

Não demorou muito para o SC fazer sua terceira e última aparição a três voltas do fim, após Villagomez ficar preso na brita após uma batalha com Correa, enquanto Saucy abandonava com danos no carro.

A duas voltas do fim a prova foi reiniciada e Maloney conseguiu segurar os rivais para vencer, com Martins em segundo e Colapinto em terceiro. Dos demais candidatos ao título, Stanek foi o quarto, Hadjar o quinto, Bearman o décimo e Leclerc apenas o 14º, completando uma etapa sem pontuar. Já Collet foi o sétimo.

Com uma etapa (Monza) e 38 pontos em jogo, Victor Martins retoma a liderança da F3 com 126 pontos, tendo Isack Hadjar em segundo (121), Roman Stanek em terceiro (109), Oliver Bearman em quarto (106), Zane Maloney em quinto (102) e Arthur Leclerc em sexto (101). Matematicamente, todos estes ainda têm chance de conquistar o título na próxima semana. Caio Collet é o oitavo com 80.

Confira o resultado final da corrida 2 da Fórmula 3 em Zandvoort:

