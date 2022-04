F3: Stanek vence corrida 2 em Ímola; Collet termina em 13º

Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 3 realizou neste domingo a segunda corrida do fim de semana em Ímola, em uma prova caótica, marcada por três entradas do safety car. E em meio a diversas mudanças na ponta, a vitória ficou com Roman Stanek, após ultrapassar Ollie Bearman na penúltima volta. Já o brasileiro Caio Collet terminou em 13º.

Stanek se manteve em segundo na largada, e rapidamente assumiu a ponta em cima do pole Zane Maloney, que retomou a primeira posição na sequência, guiando o grid em meio a um começo de pneus molhados.

Mas Maloney acabou rodando na segunda relargada, deixando a batalha pela vitória entre Stanek e Bearman, com o checo levando a melhor. O piloto da Prema ainda perdeu mais duas posições antes do fim da corrida para terminar em quarto, atrás de Jak Crawford e Isack Hadjar.

Era notável que a pista estava secando no começo da prova, e enquanto vários pilotos optaram pelos slicks, alguns arriscaram os de pista molhada para avançar no começo. Um deles foi Collet, que largou em nono para assumir a ponta no fim da primeira volta, mas sua vantagem durou pouco devido à chegada do safety car na segunda volta, devido à batida de Ushijima e Benavides.

Isso forçou o brasileiro e os demais pilotos que largaram de pneus de chuva a entrar nos boxes para colocar slicks.

O segundo safety car foi acionado após o contato entre Benavides e Villagomez, enquanto a última intervenção do carro de segurança aconteceu após o abandono de Maloney.

Com a segunda etapa concluída, a disputa segue quente: Victor Martins lidera com 35 pontos, mas seus principais rivais estão na cola, Arthur Leclerc tem 34, Roman Stanek 33, Jak Crawford 32 e Isack Hadjar, 32. Já Caio Collet é o 16º com apenas 4 pontos, conquistados na primeira corrida do ano (Veja a classificação completa no fim da nota).

A Fórmula 3 tira uma folga de três semanas, retomando as atividades de 2022 junto com o GP da Espanha de Fórmula 1.

Confira a classificação da Fórmula 3 após a etapa de Ímola:

