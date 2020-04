Nesta segunda-feira, o piloto de Ipatinga foi anunciado como o novo membro da Red Bull Junior Team, academia da equipe de Fórmula 1 que já levou nomes como o tetracampeão Sebastian Vettel até a categoria máxima do automobilismo.

Depois de vencer o primeiro mundial do famoso game Gran Turismo, único campeonato virtual homologado pela FIA, e de fazer o mesmo no McLaren Shadow, campeonato realizado pela equipe britânica de F1, Fraga agora entra no círculo dos aspirantes à categoria maior do esporte a motor.

A conquista da vaga na academia veio após outro feito: Fraga venceu em fevereiro a tradicional Toyota Racing Series, campeonato disputado anualmente na Nova Zelândia com a participação de vários expoentes da nova geração do esporte mundial.

Defendendo a equipe M2 Competitions, o jovem mineiro conquistou nove pódios, quatro vitórias, três poles e três melhores voltas nas 15 corridas. Fraga foi o primeiro brasileiro as vencer o torneio.

Logo após tornar-se campeão, em fevereiro, e também por sua carreira anterior, Igor foi convidado para integrar a equipe júnior da Red Bull pelo Dr. Helmut Marko, responsável pelo projeto.

"Estou muito feliz pelo reconhecimento do meu trabalho”, comentou Fraga. “Realmente foi uma longa caminhada até a conquista do título do Toyota Racing Series. Para mim as coisas nunca foram fáceis, então eu dou um valor muito especial a cada conquista".

"Ingressar no programa da Red Bull certamente é uma das mais importantes. Somente jovens de grande potencial estão lá. É uma oportunidade mágica e vou me empenhar mais do que nunca para aproveitar ao máximo”, completou o brasileiro.

Asfalto e games

A carreira de Igor Fraga tem sido apoiada por um patrocinador bastante peculiar: a empresa japonesa Polyphony Digital, desenvolvedora do jogo Gran Turismo.

Neste aspecto, o ingresso do brasileiro no programa júnior da Red Bull foi providencial. “Neste ano passo a competir no Campeonato de Fórmula 3 da FIA pela equipe tcheca Charouz Racing System”, conta Fraga. “Vou estar ao lado dos principais pilotos de F-3 do mundo”, completa.

Paralelamente, Fraga continuará sua carreira no automobilismo virtual. O brasileiro foi o primeiro campeão do FIA Nations Cup (2018) e conquistou o FIA Manufacturers Series no ano seguinte, ambos no Campeonato Mundial de Gran Turismo.

Em conjunto com a gigante dos jogos de corridas virtuais, o brasileiro vem fazendo história ao abrir um novo caminho para jovens pilotos ingressarem no automobilismo real. “Essa é uma ponte entre dois mundos que pouca gente acreditava ser viável há algum tempo".

"Hoje, felizmente as pessoas pensam diferente. Acho que minha carreira é uma prova disso. Vou estrear na elite da F-3 mundial e, mais do que isso, fui adotado por um dos principais projetos de apoio a jovens com potencial de chegar à F-1. Isso, realmente, não é pouca coisa. Estou muito honrado. E, claro, bastante feliz”, finaliza o novo piloto da Red Bull Junior Team".

