Neste domingo aconteceu a segunda corrida da rodada de Spielberg da F3, fechando a primeira etapa do ano. Com o grid reverso do 10º lugar da prova de sábado, o pole position foi o britânico Clément Novalak.

Mas o piloto da Carlin não foi páreo para o neozelandês Liam Lawson, que conquistou sua primeira vitória. Richard Verschoor foi o segundo colocado, seguido de Novalak, fechando o pódio.

Entre os brasileiros, Enzo Fittipaldi foi o melhor colocado, na nona posição.

“Nós tivemos um ótimo ritmo de corrida hoje com a segunda melhor volta da prova,”, disse Enzo. “Mostramos que temos velocidade e que não fosse o problema técnico no DRS na classificação, teríamos lutado mais à frente neste final de semana. Apesar disso, estou feliz com essa minha estreia e agradeço todos da HWA pelo trabalho de evolução no meu carro.”

Algoz de Lawson na Toyota Racing Series, o brasileiro Igor Fraga enfrentou novos problemas e acabou apenas na 25ª posição.

“A bomba de combustível apagou de vez na última volta e cruzei a linha de chegada no embalo, bem devagar e sem o motor funcionar, mas fui ultrapassado por todo mundo que estava na pista. Além disso, o nosso acerto estava incorreto. Tanto que passei a corrida toda tentando me defender, pois o carro saía demais de traseira. Eu saía das curvas desequilibrado, tendo que corrigir a trajetória, a ponto de não conseguir atingir a aceleração máxima nos trechos mais velozes.”

Com os resultados do fim de semana, Oscar Piastri é o líder, com 30 pontos, seguido de Lawnson com 23 e Logan Sargeant com 18. Enzo Fittipaldi marcou seus primeiros pontos na competição, dois, com o nono lugar e é o 12º no campeonato.

A F3 volta a Spielberg no próximo fim de semana.

Resultado:

