Após duas temporadas, 80 corridas, 20 pódios, 6 vitórias, 4 poles, um vice-campeonato e o título de novato do ano na Fórmula 4, Gianluca Petecof terá um novo desafio em 2020: o piloto da Academia Shell vai disputar a Fórmula 3 Regional Europeia nesta temporada.

Membro da Ferrari Driver Academy desde 2018, o competidor de 17 anos de idade segue com a equipe Prema, escuderia vinculada à mítica casa de Maranello e tradicionalíssima força nas categorias de base de monopostos. A Prema dominou amplamente o campeonato da F3 Regional do ano passado, o primeiro da história da categoria. Foram 16 vitórias em 24 provas, dez delas conquistadas pelo dinamarquês Frederik Vesti.

A F3 Regional realiza oito rodadas triplas nesta temporada, cinco delas em pistas que integram o calendário da F1: Paul Ricard, Monza, Hungaroring, Red Bul Ring e Barcelona. É a categoria intermediária entre F4 e a F3 (antiga GP3) que mais pontos confere para a superlicença da FIA: 25 para o campeão. Os carros são montados no chassi Tatuus F3 T-318 com monocoque em fibra de carbono e equipados com motores Alfa Romeo de 270HP.

Petecof integra a Academia Shell Racing desde sua fundação, em 2015. Depois de conquistar todos os títulos no kartismo brasileiro, competiu um ano de kart na Europa pela tradicional equipe Tony Kart. Sua performance no Campeonato Mundial rendeu convite para ingressar na Ferrari Driver Academy em 2018.

Desde então o piloto mora em Maranello e faz parte do mesmo programa de desenvolvimento de pilotos que emplacou o monegasco Charles Leclerc nos carros de competição mais cobiçados no planeta. A temporada 2020 da F3 Regional Europeia tem início no fim de semana de 26 de abril, em Paul Ricard.

"Esta será minha terceira temporada consecutiva com a Ferrari Driver Academy, correndo pela Prema e vivendo em Maranello. Em primeiro lugar, tenho que agradecer muito à Academia Shell por seu papel decisivo neste projeto. Sem dúvida depois de dois anos seguidos com essa experiência vai ajudar muito", disse Petecof.

"Qualquer ambiente onde o profissional chega já sabendo o que esperar, já sabendo como as coisas funcionam e conhecendo as pessoas e a dinâmica de trabalho favorece a focar 100% no trabalho que precisa ser executado e menos na adaptação. Então isso com certeza será decisivo, especialmente por se tratar do meu primeiro ano na F3 Regional. É importante para colocar 100% de atenção na performance".

"A meta para 2020 é entregar todo nosso potencial. É uma categoria nova, na qual a maioria dos pilotos faz sua primeira temporada, como eu. Então o nível de experiência de todos vai estar bem igualado. Acho que o que faltou ano passado foi exatamente isso: entregar todo nosso potencial, perdendo pontos por incidentes e confusões que não deveriam ter acontecido", seguiu.

"Então contando que a gente entregue 100% do nosso potencial e realmente traga para casa os pontos que merecermos, acredito que será uma temporada ótima, de resultados muito positivos. Mas, por agora, é focar nessa consistência e evitar erros. Os primeiros testes com o carro foram muito positivos. Fiz os testes de inverno depois da temporada 2019. É um ótimo passo à frente da F4", analisou o brasileiro.

"Mas também não é nada tão diferente em termos de guiada, por ser um carro muito pesado. Então a relação peso/potência é similar à da F4. As principais diferenças são em áreas em que o F4 é bem limitado e o Regional já apresenta melhoras: é o freio, que neste ano será igual o da FIA F3, e a diferença de downforce. Aqui há introdução do difusor e os upgrades no downforce geral do carro, que eu senti na pista também", completou.

Confira imagens de Gianluca Petecof nas F4 Italiana e Alemã: