O chefe da McLaren, Andrea Stella, rasgou elogios ao trabalho que Gabriel Bortoleto vem fazendo na Fórmula 2 neste ano, e admitiu que não impedirá uma potencial contratação do brasileiro pela Sauber para a temporada 2025 da Fórmula 1, mas que fará o possível para "mantê-lo na família".

Com um quinto lugar na corrida sprint do sábado e a quarta posição na prova principal deste domingo, Bortoleto saltou para a liderança da F2, totalizando 169,5 pontos contra 165 de Isack Hadjar, que teve mais um final de semana desastroso, chegando a quatro corridas consecutivas zerado.

Bortoleto, que já era visto como o principal candidato à vaga da Sauber para 2025, vai ganhando ainda mais força nos bastidores, tendo como rival na briga o atual detentor do carro, Valtteri Bottas, que afirmou em Baku ter confiança de que seguirá correndo pela equipe no próximo ano.

Em coletiva após o fim da etapa de Baku, Stella rasgou elogios ao trabalho que Bortoleto vem fazendo, comparando-o com Oscar Piastri.

"Gabriel venceu a F3 ano passado. Agora ele está na liderança da F2. Eu digo a ele a mesma coisa que eu falo para a equipe. Não olhe para a classificação. Pense apenas na bandeira quadriculada todas as vezes, faça uma corrida por vez, com os pés no chão. E ele tem feito isso".

"Para mim, asim como Oscar, não é apenas a habilidade e a execução quando ele está no carro, de um ponto de vista de pilotagem, é também o quão humilde eles são, o quão disponíveis eles estão para aprender trabalhando com a equipe. Não há nada de arrogância".

"E quando você combina talento com trabalho duro e esse tipo de valor, de atitude, é quando você cresce como piloto. E Gabriel é um exemplo de crescimento rápido. No começo da temporada da F2, ele teve alguns problemas, não necessariamente culpa de sua pilotagem, teve alguns problemas com o carro, mas ele não desistiu. Ele manteve o foco e agora está crescendo, passo a passo".

Quanto à possível contratação de Bortoleto pela Sauber, Stella deixou claro que não vai impedir uma ida o brasileiro à rival, mas que buscará fazer de tudo para que ele mantenha conexões com o time de Woking.

"Se [Mattia] Binotto me procurar, quando você tem um talento desse, você definitivamente não pode impedi-lo de ter uma chance na F1. Mas, ao mesmo tempo, definitivamente temos interesse em encontrar uma forma de mantê-lo na família McLaren, porque ele é um talento que, no futuro, pode ser importante para a McLaren".

"Estamos assegurados a longo prazo com nossos dois pilotos. Não poderíamos estar mais felizes. Mas, definitivamente, queremos mantê-lo na família McLaren. Tenho certeza de que poderemos encontrar uma solução".

