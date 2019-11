Juri Vips venceu a corrida de qualificação da F3 em Macau e garantiu a pole position para o GP de Macau.

Foi uma corrida quase perfeita para Vips, que logo na largada acelerou forte e evitou que os adversários entrassem no seu vácuo na aproximação da Curva Lisboa, para depois controlar a corrida nas dez voltas restantes.

Vips ainda conseguiu manter o segundo colocado, Robert Shwartzman, sempre fora da zona de DRS, tendo cruzado a linha de chegada com uma vantagem de um segundo e meio. Christian Lundgaard completou o pódio na terceira posição.

Enzo Fittipaldi, que largou da 30ª posição, se beneficiou de uma confusão na curva 1, se livrou do engarrafamento e saltou para 15º. O neto de Emerson Fittipaldi ainda consegui ultrapassar Sebastian Fernandez para cruzar a linha de chegada em 14º.

A duas voltas do final da corrida, Felipe Drugovich julgou mal o ponto de frenagem da curva Lisboa e bateu o bico do carro no muro. O brasileiro saiu do carro sem problemas, mas sua corrida acabou.

Confira o resultado da corrida: