Antes da temporada 2022 da Fórmula 1, a FIA havia incluído uma alteração no Regulamento Desportivo que visava dar aos jovens pilotos um maior acesso à categoria: a partir deste ano, as equipes de são obrigadas a dar dois treinos livres por temporada para um piloto que ainda não disputou mais de dois GPs.

Isso fez com que um total de dez pilotos que ainda não haviam participado de nenhuma corrida pudessem participar de um fim de semana de GP em 2022. Apenas Pietro Fittipaldi já havia disputado dois GPs com a Haas em 2020, mas ainda estava incluído naquela regra de piloto estreante, assim como Zhou Guanyu, que estreava como titular e não foi obrigado a ceder o carro para outro piloto.

No entanto, o piloto chinês também emprestou o carro em duas sextas-feiras nesta temporada. A Alfa Romeo deixou Robert Kubica pilotar um total de quatro vezes, mas suas participações foram voluntárias e não exigidas pelos regulamentos. Além dele, apenas a Haas utilizou um piloto não novato nas sextas-feiras, Antonio Giovinazzi.

Dos estreantes, Nyck de Vries foi quem mais vezes participou de uma sessão de treinos livres. O holandês, que será o piloto titular da AlphaTauri em 2023, pôde participar de quatro treinos. O engraçado é que ele pilotou por três equipes diferentes: Mercedes (França e México), Aston Martin (Itália) e Williams (Espanha).

Como também disputou o teste de pós-temporada em Abu Dhabi com sua nova equipe, de Vries pilotou quatro carros da temporada 2022 da F1. E poderiam ter sido cinco se Lando Norris, da McLaren, não tivesse se recuperado a tempo para o fim de semana no Brasil.

Logan Sargeant também já esteve na pista quatro vezes, mas apenas por uma equipe: a Williams. A equipe britânica queria que o americano somasse os pontos necessários para sua superlicença, embora no final ele não precisasse das práticas devido ao seu bom resultado na Fórmula 2.

O neozelandês Liam Lawson disputou três treinos para duas equipes diferentes, Red Bull e AlphaTauri, Robert Schwarzman (Ferrari), Jack Doohan (Alpine) e Pietro Fittipaldi (Haas) fizeram dois treinos cada um com suas respectivas equipes.

Jüri Vips (Red Bull), o espanhol Alex Palou, o mexicano Patricio O'Ward (ambos da McLaren), Felipe Drugovich (Aston Martin) e Theo Pourchaire (Alfa Romeo) fizeram um FP1 cada.

Os jovens pilotos da Fórmula 1 nos treinos livres em 2022:

- Nyck de Vries participou do TL1 na Espanha com a Williams, na França e no México com a Mercedes e na Itália com a Aston Martin

- Logan Sargeant participou do TL1 nos Estados Unidos, México, Brasil e Abu Dhabi com a Williams

- Liam Lawson participou do TL1 na Bélgica e no México com a AlphaTauri em Abu Dhabi com a Red Bull

- Juri Vips participou do TL1 na Espanha com a Red Bull

- Robert Schwarzman participou do TL1 nos Estados Unidos e em Abu Dhabi com a Ferrari

- Jack Doohan participou do TL1 nos EUA e Abu Dhabi com a Alpine

- Pietro Fittipaldi participou do TL1 no México e em Abu Dhabi com a Haas

- Alex Palou participou do TL1 nos Estados Unidos com a McLaren

- Pato O'Ward participou do TL1 em Abu Dhabi com a McLaren

- Felipe Drugovich participou do TL1 em Abu Dhabi com a Aston Martin

- Theo Pourchaire participou do TL1 nos Estados Unidos com a Alfa Romeo

Quanto mais avançava na temporada de 2022, mais pilotos jovens faziam suas estreias

A distribuição dos dois treinos foi orientada para o final da temporada no caso da geral das equipes. Havia apenas pilotos novatos às sextas-feiras em um dos onze primeiros GPs: o GP da Espanha. Lá, Williams e Red Bull aproveitaram sua primeira oportunidade, e Kubica também estava na pista com a Alfa Romeo.

Após os GPs da França (dois), Hungria (um), Bélgica (um) e Itália (dois) terem visto pilotos novatos de forma ocasional no TL1, a maioria das equipes ainda teve que cumprir os regulamentos nas últimas quatro corridas, levando em conta que ninguém faria isso no GP de São Paulo porque era um fim de semana de sprint.

Como resultado, cinco jovens pilotos foram usados ​​no FP1 nos Estados Unidos e no México, antes do final da temporada no GP de Abu Dhabi apresentar oito pilotos não regulares.

A regra do jovem piloto também se aplica à F1 2023

Sem surpresa, os melhores resultados dos novatos também vieram no final: Liam Lawson foi quinto no TL1 com a Red Bull, e Robert Schwarzman sétimo na Ferrari. Caso contrário, apenas de Vries (9º) estava no top 10 com a Mercedes na França. Entretanto, é preciso mencionar que os programas para principiantes também não são, na maioria das vezes, concebidos para alcançar os melhores tempos.

Para a Fórmula 1 em 2023, o artigo 32.4 c) do Regulamento Esportivo estipula novamente a mesma regra em relação aos pilotos de sexta-feira: "Em uma (1) ocasião em cada carro inscrito no campeonato durante cada campeonato, cada equipe deverá utilizar um piloto que não tenha participado de mais de duas (2) corridas do campeonato em sua carreira".

Isto significa que, também no próximo ano, todas as equipes terão que ter seus dois pilotos regulares entregando seu carro a um novato uma vez cada. Somente McLaren, AlphaTauri e Williams não terão que fazê-lo mais de uma vez, porque Oscar Piastri, Logan Sargeant e Nyck de Vries estão sob a regra do novato.

