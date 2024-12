Alonso sobre título de Bortoleto na F2: "História foi feita"

Gabriel Bortoleto conquistou o título da Fórmula 2 em Abu Dhabi, terminando em segundo na corrida e é claro que Fernando Alonso, que é seu empresário, estaria por lá para acompanhar o momento do brasileiro, né?

O espanhol estava transbordando orgulho, assim como toda a família do piloto e trocou abraços carinhosos com seu 'protegido'.

Logo após o pódio, Alonso conversou com a Band sobre o título do brasileiro e, mais uma vez, se 'derreteu' pelo piloto, destacando os feitos de Bortoleto na Fórmula 3 e, agora, na F2.

"[Estou] muito feliz pelo Gabriel, campeão rookie na F3, campeão rookie na F2... Hoje a história foi feita, poucas histórias são tão bonitas quanto a dele, de talento, humildade... Desejo tudo de bom para ele em 2025".

Importante lembrar que, na próxima temporada, Bortoleto e Alonso irão dividir a pista na Fórmula 1, com o brasileiro defendendo as cores da Sauber/Audi, enquanto o espanhol segue na Aston Martin.

Isack Hadjar, que era o maior rival do brasileiro, não teve um domingo feliz, não conseguindo largar e precisando da ajudar dos comissários para retornar as boxes antes de conseguir religar o carro. No entanto, o franco-argelino não conseguiu revidar e foi apenas o 19°, ficando uma volta atrás dos companheiros.

