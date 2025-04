Gabriel Bortoleto chegou a figurar na 11ª colocação do Q1 durante a classificação para o GP do Japão de Fórmula 1 e ficou um bom tempo na zona de classificação ao Q2, mas caiu no decorrer da sessão e acabou eliminado, em 17º, uma posição atrás de seu companheiro de Sauber, Nico Hulkenberg. Para o brasileiro, os motivos de largar atrás no grid foram os 'pequenos ajustes' e a evolução da pista.

Ao longo de todo o final de semana e dos treinos livres, o piloto reforçou a importância de achar o acerto ideal, especialmente tratando-se do balanço do carro em um circuito com muitas mudanças de vento e de mudança de performance à medida que o asfalto vai emborrachando. Segundo ele, a equipe foi confiante no acerto após o TL3, que quase deu certo no quali.

Em entrevista à Band após sua participação no classificatório, Bortoleto revelou que estava contente com o carro antes da pista evoluir. "Se a gente achasse que o balanço não estava perfeito, adicionaria ou tiraria um pouco de asa, mas teve uma evolução da pista e o carro ficou um pouco dianteiro", contou o brasileiro.

Ainda que tenha tido grande influência, ele não acredita, no entanto, que tenha sido esse o único motivo, e que era possível, mesmo assim, avançar ao Q2. "Se você faz uma volta decente, consegue colocar no top 10 fácil. Eu tenho que estar muito bem para passar", pontuou Gabriel. "É só questão de que faltou esse ajuste final", continuou, destacando que ficou feliz de ter encaixo voltas limpas, sem erros.

Brasileiro acredita que proximidade ao companheiro de equipe no grid pode ser útil para Sauber estudar o carro. Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Bortoleto 'perdeu' no duelo interno da Sauber no GP do Japão, já que Hulkenberg ficou em 16º, uma posição acima, porém somente um décimo mais rápido. Essa proximidade, para ele, é benéfica à equipe. "Dá para comparar os dados e melhorar no geral", ressaltou o brasileiro, sem deixar de elogiar o rival de garagem: "É um cara muito rápido".

A pole position da etapa de Suzuka foi conquistada por Max Verstappen, que desbancou o favoritismo da McLaren, dominante nos treinos livres. Lando Norris divide a primeira fila com ele, enquanto Oscar Piastri e Charles Leclerc, da Ferrari, fazem a segunda. George Russell, que vinha sendo cotado como um dos possíveis poles, ficou apenas com a quinta posição no grid.

O GP do Japão está marcado para o próximo domingo (6), a partir das 2h no horário de Brasília. A Band transmite a corrida para o Brasil na TV aberta e a F1TV Pro no streaming. O Motorsport.com acompanha em tempo real e traz toda a repercussão do fim de semana.

Confira o grid de largada completo do GP do Japão:

