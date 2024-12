Gabriel Bortoleto transformou o domingo de muitos brasileiros em um dia muito mais feliz após conquistar o título da Fórmula 2 com folga, fazendo uma corrida espetacular. O piloto não venceu a corrida, mas garantiu um segundo lugar, logo atrás de Joshua Durksen.

Após celebrar muito com a equipe, Bortoleto conversou com o canal oficial da F1 e fez questão de que seu discurso fosse feito em português, dedicando a vitória aos brasileiros que acompanharam sua temporada na categoria da base.

"Muita gente desconfiou que eu não ia conseguir quando eu tava na FRECA e eu ganhei F3 e F2 seguidas. Então isso mostra que o brasileiro nunca desiste, a gente tem muita resiliência, a gente é um povo que supera qualquer barreira, então obrigado a todos os brasileiros e a todo mundo que me ajuda, me apoia nas redes sociais, quando me vê pessoalmente".

"Esse título é para vocês, mais para vocês do que para mim mesmo, porque isso mostra como o Brasil é forte e eu vou voltar a representar vocês na F1".

Importante lembrar que Bortoleto já tem assento garantido na Fórmula 1 para 2025 ao lado de Nico Hulkenberg na Sauber/Audi. O acordo foi anunciado após o GP de São Paulo e marca o retorno das cores verde e amarela na categoria máxima do automobilismo.

O brasileiro fazia parte da academia de desenvolvimento de jovens pilotos da McLaren, mas a união chega ao fim oficialmente neste domingo (8), com o fim da temporada de 2024. Bortoleto precisou tomar a decisão de deixar o time papaia para ter a liberdade de negociar um assento na F1, uma vez que a equipe de Woking seguirá com Lando Norris e Oscar Piastri até 2026.

A carreira do brasileiro também é agenciada por Fernando Alonso, através da A14 Management. Inclusive, o espanhol foi um dos maiores defensores do talento de Bortoleto.

