Drugovich é 5º e Fittipaldi 4º nos grids da F2 e da F3 em Mugello

O Brasil teve um bom dia nas categorias de acesso à Fórmula 1 em Mugello nesta sexta-feira. Fórmula 2 e Fórmula 3 realizaram os treinos classificatórios para suas primeiras corridas deste fim de semana no circuito italiano e dois brasileiros conseguiram boas posições de largada.

Na F2, Felipe Drugovich sairá do quinto posto. O piloto da MP Motorsport ficou a pouco mais de dois décimos do pole position Christian Lundgaard, dinamarquês da ART Grand Prix que faz parte do programa de jovens talentos da Renault.

A segunda posição é do britânico Dan Ticktum, que registrou 1min30s138 com a DAMS e ficou a apenas cinco milésimos do líder. O top-3 foi completado pelo compatriota Callum Ilott, líder do campeonato, membro da academia da Ferrari e competidor da UNI-Virtuosi na F2.

O quarto colocado foi o neozelandês Marcus Armstrong, que superou Drugovich por apenas 0s022 com a ART Grand Prix. Entre os outros brasileiros, Pedro Piquet foi o 16º com a Charouz Racing System e Guilherme Samaia foi 22º com a Campos Racing. Veja a tabela:

Fórmula 3

Neto do bicampeão da F1 Emerson Fittipaldi, membro da academia da Ferrari e piloto da HWA Racelab, o brasileiro Enzo Fittipaldi largará em quarto na corrida 1 da F3 em Mugello, neste sábado. A etapa é a última da temporada 2020.

“Estou muito feliz com a volta que consegui. O carro esteve rápido durante o treino inteiro e o quarto lugar nos deixa em ótima posição para brigarmos por pódio e vitória. Vou lutar muito por isso", afirmou Fittipaldi.

"Obrigado ao pessoal da equipe pelo trabalho e também agradeço a todos que estão torcendo por mim. Mugello é realmente uma pista que eu gosto bastante de pilotar e que encaixa com o meu estilo de guiar. Estou confiante para fazer duas boas corridas aqui e fechar a temporada da melhor maneira possível em um ano de bastante aprendizado”, disse Enzo, que chegou a lidera a última etapa da F3 na Itália, mas acabou prejudicado após um toque.

O competidor foi beneficiado por uma punição ao norte-americano Logan Sargeant, vice-líder da F3. O piloto da Prema recebeu como 'gancho' a perda de três posições no grid de Mugello por causar uma colisão com seu companheiro dinamarquês Frederik Vesti em Monza.

A pole position ficou com o alemão Lirim Zendelli, da Trident. Ele registrou 1min35s328 e bateu Sargeant por 0s034. Com a penalidade, o norte-americano larga do quinto posto, atrás justamente de Fittipaldi.

A segunda posição, portanto, é do britânico Jake Hughes, companheiro de Enzo que ficou a 0s125 do tempo de Zendelli. O terceiro posto é de Vesti, que perdeu para o pole position por 0s220. Fittipaldi foi batido pelo dinamarquês por somente 0s013.

Principal concorrente de Sargeant ao título e líder da F3, o australiano Oscar Piastri larga apenas da 11ª posição com a Prema. O brasileiro Igor Fraga, que vinha correndo pela Charouz Racing System, está negociando sua ida para a Hitech e não corre em Mugello. Veja tempos:

SEXTA-LIVRE: Mercedes domina F1 em Mugello e Racing Point rebate Pérez após contratação de Vettel; F2 e F3 também são destaques do programa