Com seis pilotos próximos na disputa pelo título da temporada, a F2 chegou à sua nona etapa de 2020, no circuito de Mugello. A primeira corrida do fim de semana contou com dois safety cars, quebras e muitas ultrapassagens nas últimas voltas para um final que culminou com vitória de Nikita Mazepin, piloto da Hitech que largou da 14ª colocação.

Esta foi a segunda vitória do russo na temporada, de modo que ele pulou para a quarta posição no campeonato e diminuiu a distância para o novo líder, Mick Shumacher, alemão da Prema. Mazepin foi para 129 com a vitória, contra 153 do alemão, que chegou em quinto. O pódio foi completado por Luca Ghiotto, companheiro de Mazepin na Hitech e Louis Delétraz, da Charouz.

O brasileiro Felipe Drugovich, da MP Motorsport, impôs forte ritmo no fim da corrida para conseguir a quarta colocação. Com a entrada dos safety cars, a equipe MP chamou Drugovich aos boxes para colocar pneus macios novos e o brasileiro saiu de oitavo para terceiro, sendo superado por Delétraz nos momentos finais.

Pedro Piquet, da Charouz, e Guilherme Samaia, da Campos, fizeram corridas discretas e terminaram em 13º e 18º, respectivamente. Clique aqui para para ver a classificação do campeonato e veja o resultado da prova na tabela abaixo:



Enzo Fittipaldi garante quinta colocação na F3



Membro da Academia da Ferrari, o brasileiro Enzo Fittipaldi, da HWA Racelab, fez mais uma boa corrida e chegou em quinto na etapa de Mugello da F3 e larga na mesma posição amanhã. Esta foi a melhor colocação do piloto na temporada. O outro brasileiro Igor Fraga não participou da corrida deivo a problemas contratuais com sua equipe, Charouz. O dinamarquês Frederik Vesti, da Prema, chegou em primeiro e conquistou sua segunda vitória em em três corridas.



A F3 chega a sua etapa final com três pilotos disputando o título, sendo dois empatados nas primeiras colocações, o australiano Oscar Piastri e o americano Logan Sargeant, ambos da Prema, têm 160 pontos. Próximo deles está o francês Théo Pourchaire, da ART, com 151. Na primeira corrida, Pourchaire chegou em terceiro, Sargeant em sexto e Piastri em 11º.

O australiano larga da mesma posição na corrida de domingo, já o americano e o francês largam em quarto e sétimo, respectivamente, pelo grid invertido aos dez primeiros colocados. Confira os resultados da primeira corrida do fim de semana:

