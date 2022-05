Carregar reprodutor de áudio

O dia em Barcelona fechou com hino brasileiro! Felipe Drugovich entregou mais uma grande performance para vencer de forma dominante a primeira corrida do fim de semana da Fórmula 2 na Espanha.

O piloto da MP Motorsport, que largaria em quarto após uma punição, passou a ser o terceiro após uma falha no carro do pole Calan Williams no início da volta que aquecimento, que o forçou a sair do pitlane.

Em uma ótima saída, Drugovich voou por cima de Jake Hughes, da Van Amersfoort e do rival Théo Pourchaire, assumindo a ponta antes mesmo de chegar à primeira curva, mantendo-se na ponta do início ao fim.

Ayumu Iwasa, da DAMS, também fez uma boa largada e ganhou três posições, mas não conseguiu desafiar Drugovich, que chega à sua segunda vitória na temporada. Com Hughes e Pourchaire perdendo terreno, a última posição do pódio ficou com Logan Sargeant.

A prova teve ainda uma intervenção do safety car por causa de Juri Vips, que disputava posições com Jehan Daruvala e Pourchaire, mas sua corrida acabou na caixa de brita da curva 4. A relargada aconteceu na volta 10, mas Drugovich conseguiu manter distância de Iwasa, sem ser ameaçado.

Daruvala foi o quarto, Pourchaire o quinto e Jack Doohan, pole position do domingo, foi o sexto. Fréderik Vesti e Enzo Fittipaldi completaram a zona de pontos da corrida deste sábado. O brasileiro fez uma prova consistente após sair de 11º.

A Fórmula 2 volta à pista de Barcelona no domingo para a segunda corrida do fim de semana. A largada está marcada para 06h35, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports. O grid de largada é o resultado da classificação da sexta. Com isso, Jack Doohan sai da pole, com Felipe Drugovich e Enzo Fittipaldi em 10º e 11º, respectivamente.

Confira o resultado da corrida 1 da Fórmula 2 em Barcelona:

