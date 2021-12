Enzo Fittipaldi divulgou em suas redes sociais nesta quarta-feira o primeiro vídeo de sua recuperação após o forte acidente na corrida de Jeddah da Fórmula 2 do último domingo. Com fratura, ele está fora da final deste fim de semana em Abu Dhabi, sendo substituído por Richard Verschoor na equipe Charouz, ao lado de Guilherme Samaia.

Fittipaldi inicia agora sua recuperação após o forte acidente na largada da terceira corrida da F2 em Jeddah, quando acertou a traseira do carro de Théo Pourchaire. O francês ficou parado no grid e acabou sofrendo a colisão do brasileiro, com a prova sendo imediatamente paralisada.

Enzo confirmou que saiu do acidente apenas com uma fratura no tornozelo direito e cortes pelo corpo, enquanto Pourchaire disse estar bem.

"Primeiro, quero desejar melhoras a Enzo. Espero que você se recupere bem e logo. É inesperado, mas estou feliz por voltar a correr e feliz de fazer isso com a Charouz. Com sorte, podemos encerrar essa temporada juntos e em alta", escreveu Verschoor nas redes sociais".

"Também quero mencionar todos que me mandaram mensagens de apoio. Obrigado a todos e claro a meus patrocinadores que fizeram isso acontecer. Vamos correr!".

O holandês é o 10º no campeonato, com 55 pontos, vencendo uma das corridas em Silverstone mais cedo neste ano, sendo também seu primeiro pódio na F2.

Verschoor sofreu com desafios financeiros ao longo da temporada, trabalhando com a MP Motorsport corrida a corrida. Ele estava operando sem um empresário, forçando-o a buscar sozinho os patrocínios. Após sua saída da equipe, ele foi substituído por Jack Doohan.

