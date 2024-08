Franco Colapinto está prestes a fazer história nos próximos dias, depois que foi anunciado que ele será o novo piloto da Williams para as nove rodadas restantes do campeonato de Fórmula 1 de 2024, começando neste fim de semana no tradicional circuito de Monza.

Colapinto faz parte da Academia de Jovens Pilotos da Williams desde a temporada de 2023 e, desde então, vem crescendo em status dentro da equipe britânica.

O argentino, atualmente em sexto lugar no campeonato de F2, testou pela primeira vez um carro de F1 em Abu Dhabi, em novembro do ano passado, e foi chamado para dirigir o primeiro treino para o GP da Inglaterra no FW46 de Logan Sargeant.

O Motorsport.com havia antecipado com exclusividade na semana passada que a Williams, que já tem Alex Albon e Carlos Sainz como pilotos confirmados para 2025, planejava dar ao jovem argentino vários dias de testes privados no próximo ano como um plano de longo prazo.

No entanto, o forte acidente de Sargeant no terceiro treino do GP da Holanda de sábado em Zandvoort acelerou sua saída da equipe e a decisão da Williams de dar uma chance a Colapinto.

"É uma honra fazer minha estreia na Fórmula 1 com a Williams", disse Colapinto no anúncio oficial feito pela equipe na terça-feira.

"A equipe tem uma história incrível e uma missão de voltar à frente, da qual mal posso esperar para fazer parte", acrescentou o piloto de 21 anos. Colapinto estava ciente do trabalho que tinha pela frente, como o desafio habitual de um piloto subir à F1, no seu caso ele o fará já tendo passado por 15 rodadas na temporada de 2024.

"Chegar à F1 no meio da temporada será uma enorme curva de aprendizado, mas estou pronto para o desafio e totalmente focado em trabalhar o máximo que puder com Alex [Albon] e a equipe para que seja um sucesso", concluiu o argentino.

O diretor da equipe Williams , James Vowles, falou sobre Colapinto: "Acreditamos no investimento em nossos jovens pilotos na Williams Racing Driver Academy, e Franco está tendo uma oportunidade fantástica de mostrar do que é capaz nas nove últimas etapas da temporada".

"Sem dúvida, isso é incrivelmente difícil para Logan, que deu tudo de si durante seu tempo com a Williams, e queremos agradecê-lo por todo o seu trabalho árduo e atitude positiva. Logan continua sendo um piloto talentoso e nós o apoiaremos para que ele continue sua carreira de piloto no futuro. Sei que Franco tem grande velocidade e enorme potencial, e estamos ansiosos para ver o que ele pode fazer na Fórmula 1", conclui.

RAIO-X: Norris / McLaren VS Verstappen / RBR no DETALHE! Ferrari sob 'ATAQUE' e mais | Porsche e TCR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!