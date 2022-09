Carregar reprodutor de áudio

Em uma corrida morna em Zandvoort, a Fórmula 2 realizou a primeira das duas corridas no fim de semana do GP da Holanda tendo Marcus Armstrong como vencedor com certa folga e tranquilidade. O brasileiro Felipe Drugovich, líder e cada vez mais perto de conquistar o campeonato, cruzou a linha em 10º e conquistou um ponto pela volta mais rápida.

Enzo Fittipaldi fez uma prova discreta e finalizou em 13º. Theo Pourchaire, principal rival do brasileiro da MP Motorsport, não teve um bom sábado, saiu da pista no início da corrida e foi o último colocado, erradicando ainda mais as chances pelo título.

Os oito primeiros foram Armstrong, Novalak (que conquistou o primeiro pódio na categoria), Hauger, Lawson, Vips, Iwasa, Verschoor, Sargeant.

Na temporada 2022 da F2, são disputadas duas provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo, chamada de Feature Race. Além disso, o primeiro posto da classificação rende 2 pontos.

Enquanto isso, a corrida do sábado, chamada de Sprint Race, tem seu grid definido com a inversão dos dez primeiros colocados na classificação.

Corrida

A largada da corrida sprint da Fórmula 2 foi tranquila, sem incidentes, mas não demorou mais do que duas voltas para que a primeira bandeira amarela fosse agitada. Théo Pourchaire, ao tentar ultrapassar, acabou escapando, foi para o cascalho e caiu para o último lugar. Pouquíssimo tempo depois, Olli Caldwell passou direto na entrada da curva, saiu da pista e causou outra amarela.

Lá na frente, Marcus Armstrong assumiu a liderança ainda na largada, abrindo mais de 1s de gap para Clément Novalak da MP Motorsport. O brasileiro Felipe Drugovich começou num primeiro stint mais conservador, gerenciando os pneus - uma vez que o concorrente ao título deixou de ser uma ameaça ainda no início da prova.

Na volta 14, Caldwell precisou abandonar por conta da batida ainda no começo da prova - mesmo usando uma asa dianteira nova. A dez voltas para o fim, as posições na tabela pouco alteraram visto a dificuldade para ultrapassagens na pista.

Faltando três voltas para a bandeira quadriculada, algumas coisas começaram a acontecer. Felipe Drugovich fez a volta mais rápida baixando pela primeira vez os tempos de volta para 1:25. Jehan Daruvala rodou sozinho, mas conseguiu evitar o cascalho, o que não foi o caso de Tatiana Calderón.

A colombiana perdeu o controle do carro, passou direto no setor 1 e ficou presa no cascalho. Por não conseguir voltar para pista, o safety car precisou entrar em cena.

Na relargada do safety car, Ayumu Iwasa e Richard Verschoor foram os únicos a trocar posições, com Iwasa conseguindo a sexta colocação e assim se manteve até o fim.

A F2 volta à pista de Zandvoort amanhã, para a segunda das duas corridas do fim de semana. A largada está marcada para 5h30, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro.

