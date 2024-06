A Fórmula 2 está em Barcelona para a disputa de mais uma etapa da temporada 2024 e, nesta sexta-feira, a classificação definiu o grid de largada para as corridas de sábado e domingo. E ela ficou Paul Aron por uma diferença de apenas 0s002, ao fazer o tempo de 1m24s766.

Jak Crawford ficou com o segundo lugar e a marca de 1m24s768 e Franco Colapinto encerrou os três primeiros colocados com 1m24s772. Gabriel Bortoleto se classificou em quarto lugar - 1m24s821 e Enzo Fittipaldi foi apenas o 16º.

A sessão foi 'dividida' em duas por conta de uma bandeira vermelha causada por Taylor Barnard que acertou o muro na curva 9. Por conta disso, a decisão ficou mesmo para a última volta da classificação.

Resultado

1 - Aron

2 - Crawford

3 - Colapinto

4 - Bortoleto

5 - Antonelli

6 - Miyata

7 - Durksen

8 - Correa

9 - Martins

10 - Maini

11 - Hadjar

12 - O' Sullivan

13 - Hauger

14 - Marti

15 - Bearman

16 - Fittipaldi

17 - Maloney

18 - Cordeel

19 - Verschoor

20 - Villagomez

21 - Stanek

