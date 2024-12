A Fórmula 2 realizou nesta sexta-feira a classificação da etapa do Catar. Voador ao longo de toda a sexta-feira, Paul Aron garantiu a pole sem maiores problemas, colocando três décimos de vantagem em cima de Gabriel Bortoleto, que ficou com a segunda posição.

O brasileiro, que lidera o campeonato, sai desta colocação no domingo, na corrida principal, que distribui mais pontos, e em nono no sábado na corrida sprint, com a inversão do top 10. Seu principal rival na briga pelo título, Isack Hadjar, terá o destino contrário: nono no quali, o francês sai em segundo amanhã, na prova que dá 10 pontos para o vencedor, contra os 25 do domingo.

Na temporada 2024 da F2, são disputadas duas provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo, chamada de Feature Race. Além disso, o primeiro posto da classificação rende 2 pontos.

Enquanto isso, a corrida do sábado, chamada de Sprint Race, tem seu grid definido com a inversão dos dez primeiros colocados na classificação.

Mesmo com condições melhores que a do treino livre, realizada ainda na tarde catariana, os pilotos tiveram dificuldades com a aderência dos carros, com vários rodando ou patinando nas curvas.

Voador nesta sexta-feira, Paul Aron ficou com a pole com uma marca de 01min35s115. Gabriel Bortoleto ficou em segundo, a 0s335. Victor Martins foi o terceiro, com Dino Beganovic, Richard Verschoor, Jak Crawford, Kush Maini, Oliver Goethe, Isack Hadjar e Oliver Bearman completando o top 10.

Invertendo o grid, teremos Oliver Bearman na pole do sábado com Isack Hadjar em segundo e Gabriel Bortoleto largando da nona posição.

A Fórmula 2 retoma as atividades no sábado. A primeira corrida tem largada marcada para 13h20 com transmissão do Bandsports, Band.com.br, Bandplay e da F1TV Pro.

