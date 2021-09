Jehan Daruvala venceu a segunda corrida do fim de semana da Fórmula 2, disputada neste sábado (11), no que foi seu primeiro triunfo no ano. O indiano da Carlin tomou a liderança do pole position David Beckmann logo na volta inicial e não teve problemas para manter a posição durante toda a prova.

Bent Viscaal e Robert Shwartzman completaram o pódio. Com isso, o russo da Prema diminuiu a vantagem de Oscar Piastri e Guanyu Zhou no campeonato de pilotos, os únicos à sua frente. Os brasileiros Enzo Fittipaldi e Felipe Drugovich terminaram em 16º e 17º, respectivamente, enquanto Guilherme Samaia abandonou.

Com o grid invertido, Beckmann começou da ponta mais uma vez por ter chegado em décimo na primeira corrida, mas o alemão perdeu a liderança logo na primeira curva para Daruvala. Viscaal completava o top 3 após a largada. Pouco depois, Christian Lundgaard foi tocado na Curva 4 e rodou, causando uma bandeira amarela, mas o dinamarquês conseguiu voltar para a pista no fundo do pelotão.

O indiano da Carlin aproveitou o ar livre para marcar a volta mais rápida e mantinha vantagem sobre o rival da Campos. Mais atrás, o vencedor da primeira prova Théo Pourchaire escalava o campo e assumiu a sétima colocação após sair do décimo posto.

Pouco depois, outra bandeira amarela e safety car virtual. Jake Hughes foi tocado na curva 4, mesmo local de Lundgaard, por seu companheiro de HWA Alessio Deledda e não conseguiu voltar. Samaia também teve problemas: seu carro perdeu potência e parou muito perto da entrada dos boxes, fim de prova para o brasileiro.

A corrida foi retomada na quinta volta e Daruvala manteve a liderança, enquanto Beckmann conseguia se afastar de Viscaal na luta pela segunda posição. O alemão anotou a volta mais rápida e ganhava terreno, antes de ter o tempo superado por Piastri.

O australiano da Prema protagonizava boa disputa com Pourchaire e Zhou pelo sétimo lugar e estavam quase no mesmo segundo. O francês da ART segurou o posto até a 14ª volta, quando perdeu a posição para Piastri. Na frente, seu companheiro Shwartzman deixava Liam Lawson para trás e assumia a quarta colocação.

Na briga pela ponta, Daruvala disparava e Beckmann não tinha mais ritmo para o acompanhar e tinha que se preocupar com Viscaal, que chegou a o ultrapassar na curva 1, mas não se manteve à frente após boa defesa do alemão.

Pourchaire errou a frenagem na Curva 1 na 17ª volta e Zhou ganhou a oitava posição, a última da zona de pontuação. O francês tinha dificuldade com os pneus gastos e despencava no pelotão. Mais à frente, Beckmann cometeu o mesmo erro e perdeu a vice-liderança para Viscaal. Shwartzman aproveitou e se aproximou do agora terceiro colocado.

O russo da Prema ultrapassou o rival na Ascari e garantiu o pódio na penúltima volta. Lawson também passou o alemão e ficou em quarto.

A quase sete segundos do pelotão, Daruvala liderava sem problemas e confirmou a vitória. Sua primeira no ano e a segunda da Carlin. Fittipaldi fechou a prova na 16ª colocação e Drugovich terminou em 17º

Resultado final

