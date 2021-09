Felipe Drugovich foi liberado do hospital após uma batida a caminho do grid de largada para a primeira corrida do final de semana da Fórmula 2 em Sochi. O brasileiro da UNI-Virtuosi perdeu o controle na pista ainda úmida enquanto usava pneus slicks.

A corrida da F2 foi realizada depois da classificação da Fórmula 1, após a primeira prova do dia ser adiada por conta da chuva forte que caía sobre o circuito de Sochi.

O carro de Drugovich, que largaria da 13ª posição, acabou chicoteando para a esquerda antes de um forte contato com o muro, resultando em danos significativos. Com isso, a corrida foi atrasada em cinco minutos para que os fiscais pudessem limpar a pista.

Posteriormente, a FIA confirmou que Drugovich havia sido levado ao hospital local para exames por precaução. Após passar por um raio-x e uma ressonância magnética, a UNI-Virtuosi confirmou que Drugovich não havia nenhuma lesão séria, e a equipe médica o liberou.

"Após sua batida a caminho do grid para a corrida um, Felipe Drugovich foi levado ao hospital para exames", diz o post da equipe no Twitter. "Felipe fez raios-x e ressonância magnética e, apesar de algumas dores, felizmente foi liberado pelos médicos".

Em seu Twitter, Drugovich escreveu: "Acabei de sair do hospital! Graças a Deus estou bem! A segunda pancada foi muito forte. Obrigado à todos pelas mensagens!".

Drugovich não foi o único piloto a sofrer um incidente na ida ao grid devido às condições de pista. Seu companheiro de equipe e vice-líder do campeonato, Guanyu Zhou, também rodou e não participou da prova.

Com seu rival na luta pelo título, Oscar Piastri, não pontuando, seu erro acabou sendo minimizado. A corrida foi vencida por Dan Ticktum.

A chuva forçou o cancelamento da segunda corrida e a F2 volta à pista de Sochi apenas no domingo para a última prova do fim de semana, com largada às 05h20, horário de Brasília. Piastri larga da pole position, tendo ao seu lado Jehan Daruvala.

