Após a chuva atrapalhar a programação do fim de semana da Fórmula 2, a única corrida sprint da etapa de Sochi foi realizada neste sábado, com Dan Ticktum convertendo a pole position em vitória, superando Juri Vips em mais de quatro segundos.

Robert Shwartzman, da Prema, fechou o pódio, na terceira posição.

Guanyu Zhou rodou antes mesmo da largada e acabou não correndo. Isso só não piorou sua situação no campeonato porque Oscar Piastri terminou na nona posição e não somou pontos.

O melhor brasileiro da prova foi Guilherme Samaia, em 13º. Enzo Fittipaldi foi o 17º colocado e Felipe Drugovich também teve problemas antes da largada, ao bater.

A F2 volta neste domingo, às 5h20 (horário de Brasília) com a última corrida do fim de semana, e terá Piastri largando da pole position, ao lado de Jeahn Daruvala.

Resultado final:

