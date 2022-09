Carregar reprodutor de áudio

Acompanhando a Fórmula 1 neste fim de semana na Holanda, a Fórmula 2 realiza a antepenúltima etapa da temporada 2022. E na classificação, tivemos mais uma pole de Felipe Drugovich! O brasileiro voou para garantir a primeira posição antes da segunda bandeira vermelha da sessão, enquanto seu rival, Theo Pourchaire, bateu e largará apenas em 16º nas provas do fim de semana.

Já Enzo Fittipaldi foi o 13º. No sábado, é Clément Novalak, companheiro de Drugo na MP Motorpsort, quem sai na pole ao lado Marcus Armstrong, com o brasileiro em 10º.

Na temporada 2022 da F2, são disputadas duas provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo, chamada de Feature Race. Além disso, o primeiro posto da classificação rende 2 pontos.

Enquanto isso, a corrida do sábado, chamada de Sprint Race, tem seu grid definido com a inversão dos dez primeiros colocados na classificação.

Com menos de dez minutos, tivemos o acionamento de uma bandeira vermelha com importantes implicações para o campeonato. Pourchaire perdeu o controle do carro no meio da curva 3, inclinada, saindo de traseira e indo parar na barreira de proteção, encerrando sua classificação mais cedo.

A sessão foi retomada após 15 minutos de paralisação, com 21 ainda no relógio. Neste momento, Doohan liderava com Drugovich em segundo e Fittipaldi em 16º.

E assim como na F3, o quali foi encerrada mais cedo. Neste caso foi com Daruvala, que acabou perdendo o controle do carro no segundo setor.

No final dos 30 minutos de classificação, Felipe Drugovich foi o mais rápido, garantindo a pole position do domingo, com Jack Doohan em segundo. Completaram o top 10: Logan Sargeant, Richard Vershoor, Ayumu Iwasa, Liam Lawson, Dennis Hauger, Juri Vips, Marcus Armstrong e Clément Novalak. Enzo Fittipaldi foi o 13º e Theo Pourchaire acabou em 16º com o tempo que havia feito antes da batida.

Aplicando a inversão das dez posições, Clément Novalak, companheiro de Drugovich na MP Motorsport é o pole position da corrida do sábado, tendo ao seu lado na primeira fila Marcus Armstrong. Felipe Drugovich sai em 10º enquanto Enzo Fittipaldi e Theo Pourchaire mantém as posições obtidas na classificação.

A F2 volta à pista de Zandvoort amanhã, para a primeira das duas corridas do fim de semana. A largada está marcada para 12h, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro.

