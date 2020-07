Antes da F1 ir à pista nesse domingo para o GP da Áustria, a Fórmula 2 fez a sua segunda corrida do final de semana no Red Bull Ring e o resultado final animou o domingo dos brasileiros. Após terminar a prova de ontem em oitavo, Felipe Drugovich garantiu a pole para a etapa deste domingo e, após liderar de ponta a ponta, o brasileiro garantiu sua primeira vitória na F2.

Drugovich, que corre pela equipe MP Motorsports, conseguiu manter a liderança na largada após Louis Délétraz se aproximar na primeira curva e se manteve a frente dos demais, sem ser ameaçado ao longo da prova, de 28 voltas de duração.

A prova foi marcada por três entradas diferentes do safety car na primeira parte da corrida, mas o brasileiro sempre conseguiu fazer boas realargadas, terminando a frente de Délétraz com 2s4 de vantagem. Drugovich ainda conseguiu os pontos extras pela volta mais rápida da corrida.

"Foi perfeito", disse Drugovich, que teve uma temporada difícil na F3 em 2019, pontuando apenas uma vez no ano. "Estou muito orgulhoso da equipe, eles conseguiram consertar o carro".

O Top 10 da prova foi completado por: Ticktum, Shwartzman, Lundgaard, Matsushita, Schumacher, Aitken, Ilott e Mazepin. Os outros dois brasileiros do grid terminaram fora da zona de pontuação pela segunda vez no final de semana. Pedro Piquet repetiu a 13ª posição do sábado, enquanto Guilherme Samaia melhorou uma posição em comparação com ontem, terminando em 15º.

Drugovich sai do primeiro final de semana em terceiro no campeonato, com 21 pontos. A sua frente, Robert Shwartzman com 23 e Callum Ilott na liderança, com 27.

A F2 volta a correr já no próximo final de semana no Red Bull Ring, acompanhando a F1 que fará o GP da Estíria.

Veja os resultados completos da prova:

