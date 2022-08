Carregar reprodutor de áudio

Em uma corrida com muitas ultrapassagens, Liam Lawson (Carlin) foi um dos poucos pilotos com poucas ações na primeira corrida do GP da Bélgica de Fórmula 2. O neozelandês tomou a liderança de Ralph Boschung logo no começo da prova e, mesmo com um problema de pneus no início, administrou tranquilamente a vitória. Felipe Drugovich (MP) foi um dos destaques, em quarto, e Enzo Fittipaldi (Charouz), o 13º.

Jack Doohan (Virtuosi) ficou com a segunda colocação e o suíço, que começou na pole position pelo grid invertido do treino classificatório, fechou o pódio em terceiro. Apesar de não ser obrigatório, houveram muitos pit stops na corrida por conta de um carro de segurança, que trouxe muita movimentação ao circuito de Spa-Francorchamps.

A corrida

Antes da prova começar, Jehan Daruvala, da Prema, que largaria na segunda colocação, teve uma má notícia: seu carro teve problemas durante a volta de aquecimento - antes da de apresentação - e ele abandonou. Com isso, a vida do pole, Boschung, ficou facilitada. Théo Pourchaire, adversário direto de Drugovich pelo título, saiu de terceiro e com pista mais livre para buscar o ataque à ponta.

O suíço largou bem e manteve a primeira posição, enquanto Lawson pulou para segundo. Já o francês da ART começou mal e perdeu terreno ao ser ultrapassado pelo neozelandês. Logo na primeira volta, o brasileiro subiu para sexto e foi ao ataque do principal rival no campeonato.

Pouco depois, ainda antes do DRS ser liberado, Lawson tomou a ponta de Boschung sem dificuldades. Pourchaire conseguiu a distância de mais de um segundo sobre Drugovich quando a asa móvel foi permitida e ficou mais confortável na quinta colocação, buscando os rivais à frente.

Na quinta volta, o então líder da corrida disse que seus pneus traseiros estavam superaquecendo e já bem desgastados, o que permitiu a aproximação de Ralph. Mais atrás, Doohan ultrapassou Richard Verschoor (Trident) e subiu ao terceiro posto.

Drugovich aproveitou que Pourchaire ficou 'preso' atrás do holandês e chegou perto do rival mais uma vez, trazendo Marcus Armstrong (Hitech), David Beckmann (Van Amersfoot), Logan Sargeant (Carlin) e Dennis Hauger (Prema) com ele, deixando o top 10 quase todo agrupado. Apesar do problema com os pneus, Lawson conseguiu administrar o desgaste e logo descolou do pelotão, com quase três segundos de vantagem na liderança.

Pourchaire segurou a pressão e se manteve na quinta colocação, enquanto Drugovich teve que se preocupar com a pressão de Armstrong.

Na curva 10, durante a 11ª volta, Sargeant rodou, bateu na barreira de proteção e obrigou a saída do safety car. Com isso, alguns pilotos - incluindo o brasileiro - aproveitaram para ir aos boxes e calçar pneus macios novos. Lawson, Boschung, Doohan, Verschoor, Pourchaire e Armstrong ficaram na pista e não fizeram o pit stop.

O carro de segurança saiu da pista na abertura da 15ª volta. Lawson saiu bem e se manteve confortável na liderança. Drugovich rapidamente ganhou posições e, depois de quase tocar com Jüri Vips (Hitech), logo voltou ao top 10, passando por Fittipaldi, Ayumu Iwasa (DAMS) e Beckmann na sequência para assumir o sétimo lugar.

No 17º giro, o brasileiro já era, com folga, o mais rápido da pista e pulou rapidamente para sexto ao deixar Armstrong para trás. O próximo foi Pourchaire, que ocupava o quinto posto. O brasileiro não teve dificuldades para ultrapassar o francês no começo da última volta e ainda tomou a quarta posição de Verschoor logo em seguida, onde terminou a prova.

Na ponta, Lawson fez uma corrida tranquila após o safety car e garantiu a vitória sem quaisquer sustos, sua terceira na temporada. Doohan ainda superou Boschung no final para terminar na segunda colocação.

Resultado final

