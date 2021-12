A Fórmula 2 coroou seu campeão de 2021 neste sábado. Oscar Piastri saiu de décimo para terminar em terceiro na corrida 1 do fim de semana em Abu Dhabi, garantindo o título da categoria, em uma prova que teve vitória de Jehan Daruvala e Felipe Drugovich com seu melhor resultado do ano, em segundo.

O piloto da Prema teve uma performance impressionante, conquistando seu terceiro título em três anos, após o troféu da Fórmula Renault Eurocup em 2019 e o da Fórmula 3 em 2020.

Daruvala bateu o brasileiro por mais de 2s para conquistar sua segunda vitória de 2021, enquanto o vice-líder do campeonato, Robert Shwartzman foi o quarto colocado, logo atrás do companheiro de Prema.

O piloto da Academia da Red Bull, pole graças à inversão do grid, fez uma boa saída, mantendo a ponta na curva 1, enquanto Dan Ticktum, que saiu ao seu lado, caiu para quarto. Atrás, Piastri fez uma rápida saída para chegar na sexta posição.

Daruvala seguiu sendo pressionado por Drugovich nas primeiras voltas, com menos de um segundo separando os dois pilotos.

Com essa batalha na frente, Shwartzman seguia escalando o o pelotão, passando Liam Lawson pela terceira posição, com Piastri logo atrás. A dupla da Prema ainda alcançou Daruvala e Drugovich para se juntar à batalha pela liderança no meio da prova.

Mas, aos poucos, Daruvala conseguiu abrir para Drugovich, enquanto o brasileiro seguiu com a dupla da Prema próximo, mas com eles em uma batalha própria. No final, foi o novo campeão da F2 quem terminou na última posição do pódio. Já Guilherme Samaia terminou na 16ª posição.

A F2 realiza neste sábado a segunda corrida do fim de semana e, com a inversão dos dez primeiros colocados, a pole é de Marcus Armstrong, com Ralph Boschung ao seu lado na primeira fila. Já Drugovich sai da nona posição.

