Na última corrida do final de semana da Fórmula 2 em Mônaco, Théo Pourchaire escreveu novamente seu nome na história do esporte a motor. Após conquistar o título de pole mais jovem da história da F2, ele passa a ser também o vencedor mais jovem, após uma performance dominante.

O piloto da ART aproveitou sua largada na pole e teve uma performance impecável do início ao fim, suficiente para bater o recorde que pertencia até então a Lando Norris.

Oscar Piastri terminou em segundo após uma parada ruim de Robert Shwartzman, que caiu para quarto. Felipe Drugovich completou o pódio, após uma decisão inspirada de largar com o composto supermacio, que o ajudou a escalar o pelotão, de nono para terceiro.

Na largada, Pourchaire não cometeu erros, mas teve que segurar o ímpeto de Shwartzman, com Piastri na cola de ambos. Mais atrás, a saída foi complicada, com vários carros cortando da primeira curva, enquanto Jack Aitken ficou parado no grid.

Tirando Drugovich, todo o top 10 optou por começar a corrida com os pneus macios. De cara, Pourchaire de Shwartzman abriram vantagem para os demais.

Drugovich, em estratégia alternativa, foi o primeiro dos líderes a parar, trocando os supermacios por macios. Na frente, Pourchaire abria uma boa vantagem.

Mas, na Prema, a parada de Shwartzman foi um desastre, continuando sua má fase em Mônaco. A equipe perdeu tempo com a colocação do pneu, fazendo com que ele perdesse posições para Piastri e Ticktum.

Oscar Piastri, Prema Racing Photo by: James Gasperotti / Motorsport Images

Enquanto todos os olhos estavam voltados para os boxes, Marcus Armstrong foi levado às barreiras da Rascasse por Jüri Vips, fazendo com que o neozelandês abandonasse e o safety car virtual fosse acionado. O dispositivo voltou pouco depois, quando Lirim Zendeli também bateu na Rascasse.

Zhou, que atrasou sua parada e ocupava a liderança, finalmente foi aos boxes na volta 36, retornando em quinto, atrás de Pourchaire, Piastri, Drugovich e Shwartzman.

Pourchaire manteve o ritmo para cruzar a linha de chegada em primeiro, a frente de Piastri e Drugovich, enquanto Shwartzman teve que se contentar com o quarto lugar, a frente de Zhou.

Em uma boa performance após perder a vitória da segunda corrida, realizada mais cedo neste sábado, Liam Lawson foi o sétimo. Guilherme Samaia foi o 15º, enquanto Gianluca Petecof foi o 16º. Petecof foi punido com dez segundos por conta de um incidente com Jehan Daruvala na volta 20.

Com os resultados do sábado, Guanyu Zhou segue na liderança com 68 pontos, 16 a mais que Oscar Piastri. Théo Pourchaire completa o top 3, com 47. Após os dois pódios do final de semana Drugovich, que é companheiro de Zhou na UNI-Virtuosi, subiu para a sétima posição, com 29.

A Fórmula 2 segue com a F1 para a próxima etapa, em Baku, no final de semana do GP do Azerbaijão.

Confira o resultado da corrida 3 da F2 em Mônaco:

