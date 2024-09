Théo Pourchaire, piloto francês campeão da Fórmula 2 em 2023, contou, em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, sobre o ano de 2024, correndo pela Super Fórmula japonesa, e aguardando pela oportunidade na Fórmula 1.

O piloto júnior da Sauber demontrou insatisfação que outros pilotos jovens, como Andrea Kimi Antonelli e Oliver Bearman, terem oportunidades antes dele, pulando etapas na F2. Confira conversa completa com Pourchaire.

Théo, como está sendo este ano?



Tem sido um ano bastante estranho. Estou acostumado a saber o que vou fazer todo ano, ficar em um campeonato, fazer muitas corridas e ganhar algumas. Mas não é o caso deste ano. É um ano bastante especial. Com o título da F2 e o fato de que eu não poderia mais correr naquele campeonato, eu poderia esperar ter de encontrar soluções, encontrar onde correr, e isso não foi fácil. Então, sim, foi um ano estranho, mas também foi uma boa experiência.

Vamos começar com a Super Formula. Como foi a sensação? Qual foi a dimensão do desafio e como ele realmente se encaixou?

"É um grande desafio, em primeiro lugar porque é muito longe da Europa. É difícil se comunicar no Japão porque é um país muito particular. Poucas pessoas falam inglês lá. Então, para mim, não foi fácil me comunicar com os engenheiros, mecânicos e membros da equipe, e encontrar meu lugar. Mas gostei muito do tempo que passei lá. O carro era incrível de dirigir, muito rápido, embora eu só tenha feito isso em Suzuka. É um circuito incrível, o melhor do Japão e um dos melhores do mundo. Então, eu me diverti muito".

"Infelizmente, a primeira corrida não foi muito boa. O desempenho não foi perfeito... E na Super Formula, também era complicado encontrar o orçamento do meu lado. Então, quando surgiu a oportunidade com a Arrow McLaren [na Indy], não pude recusar. É claro que fiquei muito feliz com essa oportunidade. Todos nós sabemos como esse esporte é caro, e essa oportunidade era perfeita para mim naquele momento".

Você se arrepende de não ter podido aproveitar os benefícios do trabalho realizado no Japão?

Claro que sim. Não tenho grandes arrependimentos, mas a Super Formula é um campeonato incrível, assim como a IndyCar. Gostei muito de correr nesses dois campeonatos. Mas também estou em uma fase em que não tenho nenhum grande patrocinador me acompanhando. Não tenho dinheiro para colocar na mesa. Tenho que ser honesto. Portanto, sou apenas um campeão de Fórmula 2 tentando encontrar algo para fazer. Estou tentando encontrar um assento e um volante.

Théo Pourchaire só disputou uma corrida na Super Formula. Foto de: Masahide Kamio

Há algum sinal positivo vindo da IndyCar? Quanto tempo você passa conversando com as equipes e, talvez, com os patrocinadores?

"Como eu disse antes, esse campeonato é realmente fantástico. Toda a comunidade da IndyCar tem sido muito amigável comigo; os pilotos, os organizadores, os membros de todas as equipes. Por ser um piloto da Europa, campeão da F2, acho que isso é algo que é visto de forma positiva na IndyCar, e também gostei muito do carro, dos circuitos, das batalhas. Tudo foi muito bom".

"Tive uma oportunidade fantástica com a Arrow McLaren, mas infelizmente... Eu esperava correr um pouco mais, mas, como eu disse, estou obviamente desapontado por não terminar a temporada com eles, mas gostaria de agradecê-los novamente pela oportunidade. Na época, foi realmente crucial ter esse tipo de oportunidade, caso contrário, não tenho certeza se poderia ter continuado a dirigir".

É um pouco triste, mas ainda estou aqui e mereço a minha chance.

Agora que você já experimentou a Indy, é esse o caminho que você quer seguir?

"Acho que é uma opção importante para mim. Ainda sou piloto reserva da Sauber e é claro que gostaria de ter minha chance na F1 um dia. Estou aqui, trabalhei muito e obtive os resultados de que precisava. Tudo o que preciso agora é de uma oportunidade, e isso seria ótimo".

"E se eu não conseguir uma, a IndyCar é quase tão boa quanto a F1 para mim. É realmente um ótimo campeonato. E o fato de eu poder me divertir ao volante é muito importante para mim. Para isso, a IndyCar é a melhor. Vamos ver, estou em negociações com algumas equipes, mas sim, eu adoraria ter uma oportunidade lá. Há alguns outros campeonatos também, mas eu realmente gosto da IndyCar".

O que precisa acontecer entre a F1 e você para ter uma chance?

"Essa é uma boa pergunta, que faço a mim mesmo todos os dias. Eu simplesmente não sei. Fiz o meu melhor na pista. É claro que algumas pessoas dizem que ganhei o campeonato em meu terceiro ano de F2 e isso não parece muito bom, mas ganhei quando tinha 20 anos. Sou o mais jovem vencedor de corridas na F2 e na F3, portanto, não tenho nada a provar. Só preciso de uma oportunidade, só isso".

Um título da F2 esquecido muito rapidamente? Foto de: Formula Motorsport Ltd

Você tem a impressão de que as pessoas esquecem que você tinha apenas 20 anos de idade?

"Acho que sim. Agora tenho 21 anos, mas ainda sou jovem! O suficiente para estar na corrida... mas acho que as pessoas se esquecem muito rapidamente desse esporte, especialmente nesse mundo; todos se esquecem muito rapidamente do que você pode fazer, e do que eu fiz nos últimos anos. E não faz muito tempo, foram alguns meses, alguns anos, talvez dois ou três anos atrás, quando comecei na F3. É um pouco triste, mas ainda estou aqui e mereço minha chance".

E você também vê pilotos da F2 chegando à F1 que não venceram o campeonato...

"De fora, é claro que, se você estiver na minha posição, não parece justo. Assim como acho injusto para [Felipe] Drugovich, por exemplo, que ganhou o título... É assim que as coisas são, esse é o mundo da F1. Estou feliz por estar de volta ao paddock. E, como eu disse, espero realmente ter minha chance um dia. Estou pronto para dar tudo de mim, sou apaixonado por esse esporte. Não estou pedindo nada, só quero... Só estou pedindo um assento, um volante e minha chance em um carro".

No que diz respeito ao projeto da Audi como um todo, você está interessado em fazer parte dele?

"Com certeza, é promissor para a equipe. É um projeto muito importante. Espero que ele ajude a equipe a crescer, porque no momento ela está passando por um período um pouco difícil. Estou convencido de que a equipe vai progredir, todos estão trabalhando muito e, com a ajuda da Audi, as coisas ficarão cada vez melhores, tenho certeza".

"Também haverá uma mudança nos regulamentos em breve, então as coisas vão melhorar. Seria um sonho para mim fazer parte de um projeto tão grande, com uma marca tão lendária como a Audi, e estou pronto para pilotar para uma equipe assim. Sou jovem, mas estou pronto para isso. Eles sabem que estou aqui. Se eles me quiserem, estou lá, estou pronto".

Théo Pourchaire durante um teste da Alfa Romeo em 2023 em Abu Dhabi. Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Como você consegue se manter otimista ao longo deste ano?

"É difícil, nem sempre sou muito otimista e sorridente. Mas estou feliz por ter conseguido vencer corridas nos últimos anos, por ter conquistado o título da F2. Tive a oportunidade de correr na Super Fórmula, na Indy; testei um carro de F1, pilotei na F2 por três anos. Então, tive a oportunidade... Acho que sou um dos únicos pilotos que tiveram a oportunidade de dirigir todos os melhores carros do mundo e sou grato por isso. Tento me manter positivo, tenho certeza de que o melhor ainda está por vir".

E quanto ao WEC ou à Fórmula E?



"Por que não? No momento, estou em uma situação em que estou tentando encontrar algo para fazer, e o WEC parece muito bom. Assisto a quase todas as corridas. As 24 Horas de Le Mans são uma corrida que eu gostaria de fazer um dia. É um sonho vencê-las, com certeza, como é para qualquer piloto, assim como as 500 Milhas de Indianápolis ou o GP de Mônaco".

"Estou procurando opções, e na Fórmula E também. É um campeonato competitivo, um estilo muito diferente de automobilismo, porque é elétrico, com uma maneira muito diferente de dirigir. Já testei um carro de F-E em 2022, quando estava fazendo o trabalho de desenvolvimento para a próxima geração. É uma categoria muito difícil, portanto, se eu for para lá, terei muito trabalho a fazer. Veremos, mas esses campeonatos são definitivamente uma meta".

