F2: Tsunoda conquista pole em Spa; Drugovich larga em 5º

Yuki Tsunoda conquistou nesta sexta-feira (28) a pole position para a primeira corrida da Fórmula 2 em Spa-Francorchamps, na Bélgica, ao cravar 1min57s593, desbancando Nikita Mazepin por 0s128, já na fase final do treino.

A sessão foi interrompida por causa do carro da Campos Racing de Guilherme Samaia, que parou e pegou fogo. O brasileiro largará na penúltima posição, à frente apenas de Juri Vips, que substitui Sean Gelael, e que não conseguiu sequer dar uma volta rápida na pista, com problemas.

O melhor brasileiro do grid será novamente Felipe Drugovich, que ficou a 0s421 de Tsunoda, abrindo assim a terceira fila. Pedro Piquet vai largar em 11º.

O líder do campeonato, Callum Ilott será o 12º, enquanto o vice, Robert Shwartzman fechará a segunda fila, na quarta posição.

A primeira corrida da F2 em Spa acontece neste sábado, às 11h45, com transmissão no canal oficial da F1 no YouTube.

Grid de largada:

SEXTA-LIVRE: Surpreendente Verstappen, vergonhosa Ferrari e notícias sobre a saída da F1 da Globo

PODCAST: Na guerra de bastidores dos circuitos, qual é o calendário dos sonhos da F1?