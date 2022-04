F2: Vips conquista a pole em Ímola; Drugovich é 12º e Enzo 15º

Carregar reprodutor de áudio

Piloto de testes da Red Bull na Fórmula 1, integrante da academia de jovens talentos da marca austríaca e competidor da equipe Hitech Grand Prix na Fórmula 2, Juri Vips conquistou a pole position da categoria em Ímola nesta sexta-feira.

Assim, o estoniano larga na frente na segunda corrida da F2 no fim de semana, disputada no domingo. No quali, ele superou outro 'júnior' da Red Bull, o japonês Ayumu Iwasa, da DAMS, por 0s15.

Já o brasileiro Felipe Drugovich, líder do campeonato, ficou com o 12º lugar a bordo da equipe MP Motorsport. O outro representante do País no grid, Enzo Fittipaldi, ficou com o 15º posto pela Charouz.

Eles largam de tais posições nas duas provas. A pole position da primeira disputa é do norte-americano Logan Sargeant, da Carlin, pois o grid da corrida inicial é baseado na inversão do top 10 da classificação. Veja a tabela abaixo:

Enzo Fittipaldi conta bastidores da F2 2022

