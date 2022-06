Carregar reprodutor de áudio

Acompanhando a Fórmula 1 neste fim de semana no Azerbaijão, a Fórmula 2 realiza a sexta etapa da temporada 2022. E na classificação, Juri Vips foi o mais rápido, garantindo a pole position. Já Felipe Drugovich garantiu a quinta posição, largando em sexto na prova do sábado, bem à frente do rival Théo Pourchaire, que sairá em 12º nas duas corridas do fim de semana.

Vipa sai em primeiro na corrida do domingo, enquanto amanhã larga em 10º, devido à inversão de posições. No sábado, é Jake Hughes quem sai na pole, enquanto Enzo Fittipaldi sai em 16º em ambas as provas.

Na temporada 2022 da F2, são disputadas duas provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo, chamada de Feature Race. Além disso, o primeiro posto da classificação rende 2 pontos.

Enquanto isso, a corrida do sábado, chamada de Sprint Race, tem seu grid definido com a inversão dos dez primeiros colocados na classificação.

A sessão foi interrompida com seis minutos ainda no relógio, após Ayumu Iwasa acertar o muro no segundo setor, no momento em que ele mesmo liderava a classificação.

No final dos 30 minutos, Jüri Vips garantiu a pole position da corrida do domingo, a que vale mais pontos no final de semana. Em segundo, ficou Liam Lawson, com Dennis Hauger em terceiro.

Completaram o top 10: Marcus Armstrong, Felipe Drugovich, Richard Verschoor, Logan Sargeant, Jehan Daruvala, Fréderik Vesti e Jake Hughes. Rival de Drugo no campeonato, Théo Pourchaire foi o 12º enquanto Enzo Fittipaldi foi o 16º.

Aplicando a inversão das dez posições, Hughes é o pole position da corrida do sábado, tendo ao seu lado na primeira fila Vesti, enquanto Drugovich sai da sexta posição. Já Pourchaire e Fittipaldi mantém as posições obtidas na classificação.

A F2 volta à pista de Baku amanhã, para a primeira das duas corridas do fim de semana. A largada está marcada para 06h30, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro.

