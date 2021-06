F2: Vips supera Piastri e vence novamente em Baku; Drugovich é 4º

Juri Vips foi o grande nome do fim de semana da Fórmula 2 em Baku, no Azerbaijão. O estoniano já havia triunfado na corrida 2 do sábado, e após ter largado da segunda posição, ele superou o companheiro de Red Bull, Liam Lawson, na primeira volta, até cruzar a bandeira quadriculada à frente de Oscar Piastri para somar 25 pontos.

A vitória o coloca em quarto lugar na classificação de pilotos. A liderança é de Guan Yu Zhou, três pontos à frente de Piastri.

Robert Shwartzman, da Prema, terminou em terceiro, tendo largado em 10º, enquanto o brasileiro Felipe Drugovich, da UNI-Virtuosi, foi o quarto.

Ralph Boschung, da Campos Racing, terminou em quinto depois de largar em sétimo, enquanto Lawson terminou em sexto, depois de largar na pole para a corrida de 28 voltas.

Guilherme Samaia foi o 18º. A F2 retorna em Silverstone, entre os dias 16 e 18 de julho.

Resultado final: