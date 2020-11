F1: Juri Vips será o piloto reserva da Red Bull no GP da Turquia

O piloto de Fórmula 2 Juri Vips se juntará à Red Bull e à equipe irmã de Fórmula 1 AlphaTauri para atuar como piloto reserva para o GP da Turquia, neste fim de semana.

O estoniano de 20 anos faz parte do programa júnior da equipe desde o final de 2018, e deveria disputar a Super Fórmula este ano, porém as restrições de viagens dificultaram seus planos.

Em vez disso, Vips fez aparições tanto na Fórmula 2 quanto na Fórmula 3 Regional Europeia, e agora será piloto reserva da Red Bull em Istambul neste fim de semana.

A Red Bull anunciou no Twitter que Vips completou os 300 km necessários em um carro de F1 para ganhar uma superlicência da FIA, o que significa que ele seria elegível para correr, caso seja necessário.

Vips vai substituir os reservas regulares da Red Bull e AlphaTauri Sebastian Buemi e o brasileiro Sergio Sette Camara, já que ambos possuem outros compromissos neste fim de semana.

Vips atualmente tem 32 pontos da superlicença em seu nome acumulados nas categorias juniores, mas se beneficia das mudanças recentes nos requisitos da FIA, ao permitirem que motoristas com mais de 30 pontos sejam elegíveis caso seus programas sejam afetados pela pandemia do coronavírus.

Vips ainda não fez uma aparição na Super Fórmula neste ano, com a Red Bull parecendo ter abandonado os planos de ele participar da série japonesa.

A equipe Mugen anunciou no início desta semana que o substituto de Vips, Ukyo Sasahara, manterá seu lugar pelo resto da temporada.

Vips juntou-se à DAMS na F2 para substituir o lesionado Sean Gelael de Spa em diante, e marcou 16 pontos em oito corridas.

Com Gelael pronto para retornar de sua lesão nas costas para a etapa de Bahrein no final deste mês, não está claro se Vips terá mais corridas em 2020.

Ele não participa da Fórmula 3 Regional Europeia desde a rodada de Mugello no mês passado, tendo conquistado três pódios em nove corridas este ano.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1, MotoGP e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Hamilton despista sobre Rosberg, analisa Bottas e ‘esquece’ Alonso; assista e entenda

PODCAST: O calendário 'pós-pandemia' da F1 2021 é o mais correto? Ouça o debate

Your browser does not support the audio element.

.