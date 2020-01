F2: Zhou e Lundgaard confirmados no grid para 2020

Nesta terça-feira (28), a Renault anunciou quais pilotos de sua Academia vão correr pela Fórmula 2 em 2020, ajudando assim a completar mais uma parte do grid da categoria. O chinês Guanuy Zhou e o dinamarquês Christian Lundgaard vão representar a escuderia da F1 na principal categoria satélite.

Guanuy Zhou continua por mais um ano como piloto da equipe UNI-Virtuosi. Em 2019, fez uma ótima estreia na F2, com cinco terceiros lugares ao longo do ano, o sétimo lugar no mundial de pilotos, além do título de melhor novato da temporada. Zhou terá como novo companheiro de equipe o britânico Callum Ilott.

Já Lundgaard vai dar um importante passo em sua carreira, saindo da Fórmula 3 para correr pela primeira vez na F2. O dinamarquês, porém, não vai ficar muito longe de casa, já que continuará correndo pela equipe ART, onde disputou a F3 em 2019. No ano passado, correu o campeonato como piloto titular pela primeira vez e conseguiu dois pódios: uma vitória na Hungria e um segundo lugar em Barcelona.

A ART terá uma dupla de pilotos totalmente nova para 2020. O atual campeão da F2, Nyck de Vries saiu da categoria para correr pela Mercedes pela Fórmula E, enquanto o russo Nikita Mazepin foi dispensado e ainda não possui uma nova equipe para 2020. Lundgaard terá ao seu lado o neozelandês Marcus Armstrong, que também está fazendo a transição da F3 para a F2.

Além das notícias envolvendo a F2, a Renault informou também que o chinês Yifei Ye, 21º na F3 em 2019 e o francês Victor Martins, vice-campeão da Fórmula Renault Eurocup, não fazem mais parte da Academia da equipe.

O brasileiro Caio Collet, que no momento está na Nova Zelândia disputando a Toyota Racing Series, está confirmado por mais um ano na Academia da Renault. Caio assinou com a equipe em 2019, após levar o título da Fórmula 4 Francesa em 2018. No ano passado, correu na Fórmula Renault Eurocup, onde terminou em 5º lugar e levou o troféu de melhor novato. O brasileiro vai correr mais um ano na categoria, novamente a bordo do carro da equipe R-Ace GP.

"Nossa academia continua a crescer ano após ano", disse Cyril Abiteboul, diretor da Renault. "Agora queremos que o programa alcance um novo nível e obtenha títulos em 2020. A Academia foi criada em 2016 com um objetivo a longo prazo: levar um piloto da RSA a um de nossos carros de F1. Esperamos que isso aconteça em um futuro relativamente próximo. Qualquer um pode ver o talento e o potencial da Academia ".

