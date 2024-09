O piloto da academia da Williams, Zak O'Sullivan não vai completar a temporada da Fórmula 2 com a ART devido a problemas financeiros. O anúncio aconteceu no início desta semana, antes do GP do Azerbaijão.

Depois de terminar como vice-campeão da F3 com a Prema no ano passado, O'Sullivan assinou com a ART para ser parceiro de Victor Martins neste ano. O piloto de 19 anos venceu a corrida de Mônaco e depois faturou a sprint da Bélgica - que teve apenas três voltas completadas antes da bandeira vermelha se exibida devido à piora das condições.

Estes 35 pontos conquistados são responsáveis pela maior parte dos 59 que ele acumula na tabela, atualmente, enfrentando dificuldades sendo apenas o 13º, com apenas cinco outros pontos marcados.

"Em primeiro lugar, quero agradecer à ART GP e à Williams Racing por todo o apoio que me deram", disse O'Sullivan. "Este ano tivemos alguns momentos incríveis, várias vitórias e o grande destaque de vencer a corrida em Mônaco."

Zak O'Sullivan, ART Grand Prix Foto de: Formula Motorsport Ltd

"Infelizmente, em nosso esporte, há mais fatores em jogo do que apenas o cronômetro. A questão mais simples se resume ao financiamento: não poderei completar a temporada da F2 com a ART GP. Estou triste por não poder mostrar meu talento pelo resto do ano, mas quero agradecer a todos os meus patrocinadores, à Williams Racing e a todos os apoiadores que estão ao meu lado nessa jornada."

"Seu apoio tem sido inestimável e mal posso esperar para poder pilotar para vocês e com vocês novamente em breve."

A ART confirmou que o substituto de O'Sulliivan será Luke Browning, que atualmente está competindo na F3. O piloto da academia da Williams tem 22 anos.

