A Fórmula 2 encerrou nesta sexta-feira seus testes de pós-temporada no circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi. No combinado geral do dia, o francês Isack Hadjar foi o mais rápido, enquanto os dois representantes brasileiros do grid terminaram no top 10, com Enzo Fittipaldi em 5º e Gabriel Bortoleto em oitavo.

Assim como nos dias anteriores, o dia foi marcado por duas sessões, de três horas de duração cada: das 09h ao 12h e das 14h às 17h, horário local.

Ao final do dia, Hadjar, da Campos Racing, terminou a sessão na ponta com um tempo de 01min35s958, marcado pela manhã. Mas a disputa foi intensa, com o top 4 ficando a menos de um décimo do francês: Dennis Hauger foi o segundo, a 0s038, com Zane Maloney em terceiro, a 0s044 e Victor Martins em quarto a 0s096.

Com uma marca de 01min36s074, feito na parte da manhã, Fittipaldi colocou seu carro da Van Amersfoort no top 5 a 0s116 da marca de Hadjar, tendo completado um total de 89 voltas no dia.

Bortoleto também fez seu melhor tempo pela manhã: 01min36s277, ficando a 0s319 de Hadjar e garantindo a oitava posição. Com impressionantes 110 voltas realizadas, o brasileiro ficou uma posição atrás de seu companheiro de Virtuosi, o indiano Kush Maini, com apenas 0s022 separando os dois.

Olhando para os três dias, a melhor marca dos testes veio na manhã da quinta-feira, quando Maloney conseguiu uma volta em 01min35s783, quase dois décimos abaixo da marca de Hadjar nesta sexta.

A sessão matutina da quinta trouxe também as melhores marcas para os brasileiros na pós-temporada: Fittipaldi obteve uma marca de 01min36s067, apenas 0s005 à frente de Bortoleto, com 01min36s072.

