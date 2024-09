A FRECA dá sequência à temporada 2024 neste final de semana com a disputa da oitava de dez etapas do campeonato, marcada para o Red Bull Ring, circuito localizado na Áustria. Piloto da Prema, Rafa Câmara lidera a classificação desde a etapa de abertura e chega ao circuito de 4.318 metros, onde marcou pole position e venceu em 2023, tentando aumentar a vantagem na liderança da tabela.

Atualmente, Câmara possui 61 pontos de frente em relação ao seu adversário mais próximo. Com seis corridas ainda a serem disputadas em 150 pontos em jogo, o piloto da Ferrari Driver Academy pode dar um passo decisivo para a conquista do título caso consiga outro bom resultado nesta rodada dupla.

"É sempre bom poder pilotar no Red Bull Ring, um circuito em que no ano passado tive bom desempenho e uma vitória no ano passado. A ideia é brigar por vitórias e marcar pontos para manter a sequência de resultados positivos. Depois das corridas é que vamos pensar em situação do campeonato, mas dentro das corridas vou fazer o meu melhor”, disse Rafa Câmara.

O brasileiro da equipe Prema é o principal destaque da temporada 2024 da FRECA. Com uma campanha de seis vitórias, nove pódios e sete poles positions em 14 corridas, o piloto pernambucano soma 239 pontos, contra 178 de seu adversário mais próximo na tabela de classificação.

Ainda na quinta-feira haverá a realização de dois testes coletivos. A programação da categoria no Red Bull Ring será aberta para valer na sexta-feira (13), quando ocorrem dois treinos livres. O sábado terá a classificação e a primeira corrida do final de semana, enquanto o domingo contará com uma nova definição de posições de largada e a segunda corrida. O canal da FRECA no YouTube mostra classificações e corridas ao vivo.

Confira a programação da FRECA no Red Bull Ring:

Quinta-feira, 12 de setembro

4h15 - teste coletivo 1

9h15 - teste coletivo 2

Sexta-feira, 13 de setembro

4h45 - treino livre 1

9h20 - treino livre 2

Sábado, 14 de setembro

4h05 - classificação

8h15 - corrida 1

Domingo, 15 de setembro

3h30 - classificação

10h05 - corrida 2

