Prema confirma entrada na Indy a partir de 2025

A Prema Racing, tradicional equipe das categorias de base do automobilismo, anunciou que entrará no grid da Indy a partir de 2025, com dois carros que disputarão a temporada completa com motores Chevrolet.

Sua expansão para a categoria norte-americana é um anúncio notável para a marca, que já acumula mais de 80 títulos em diversas categorias ao longo de seus 40 anos de operações. A Prema segue o esforço de pouco sucesso da Carlin.

"O anúncio de hoje marca um momento de virada na história da Prema Racing", disse o chefe Rene Rosin. "A entrada na Indy, competindo na famosa 500 Milhas de Indianápolis, é um sonho virando realidade para nossa família e todos os envolvidos".

"Temos um respeito tremendo para a IndyCar, seus desafios únicos e história sensacional, e mal podemos esperar para fazermos parte disso. Mesmo não sendo fácil, estamos determinados a dar o nosso melhor, aprender o mais rápido possível e nos tornarmos candidados já de cara".

"O desejo de lutar por vitória é o que nos guia, e o tamanho do desafio nos dará ainda mais motivação em busca do sucesso. Esse novo capítulo também será benéfico para a Prema Racing e seu pessoal, produzindo uma grande oportunidade de aprendizado e de transferência de know-how".

Ferrari Academy Driver Oliver Bearman in a Prema F2 car Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Queremos agradecer a Indy pelas boas-vindas, e a Chevrolet pelo apoio ao projeto. Mal podemos esperar para começar a operarmos em nossa nova sede, em Indiana".

Desde sua fundação em 1983 por Angelo Rosin, a Prema vem acumulando vários jovens talentos em suas fileiras, incluindo o campeão de 1997 da F1 Jacques Villeneuve e nomes como Ryan Briscoe, Felix Rosenqvist, Marcus Armstrong e Callum Illott. O grid da F1 também conta com vários ex-Prema hoje: Charles Leclerc, Oscar Piastri, Esteban Ocon e Pierre Gasly.

