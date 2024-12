A decisão do título de pilotos da Fórmula 2 ficará para a última etapa do ano, em Abu Dhabi, com três postulantes ao título: Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar e Paul Aron. O brasileiro venceu a corrida principal no Catar, mas caiu para o terceiro lugar após uma punição, deixando a vitória para o estoniano e a segunda posição para o francês. E por muito pouco, não houve um empate na classificação.

Mesmo terminando atrás dos dois rivais pelo campeonato, Bortoleto ainda lidera, com 188,5 pontos, contra 188 de Hadjar, meio ponto de diferença. Aron corre por fora, com 163 pontos, mas ainda tem chances de ser campeão, já que serão 39 em disputa no circuito de Yas Marina e ele está a 25,5 do futuro piloto da Sauber na Fórmula 1.

O top 10 da prova principal de Abu Dhabi foi recheado de pilotos que estrearam na categoria somente nas últimas corridas, vindos da Fórmula 3, como Oliver Goethe, em quarto, Dino Beganovic, em quinto, e Christian Mansell, em sexto. Os ponteiros ocuparam as melhoras colocações na sprint, mas sem grandes alterações.

Zane Maloney, que ganhou as duas primeiras corridas do ano, é o quarto, com 140 pontos, seguido de Jak Crawford, com 124. Andrea Kimi Antonelli, que guiará a Mercedes em 2025, é o sexto, com 113 pontos. O outro futuro estreante da F1 no grid, Oliver Bearman, que estará na Haas, está em 14º, com 60 pontos.

O outro brasileiro na Fórmula 2 em 2024 era Enzo Fittipaldi, que corria pela Van Amersfoort, mas ele não correu no Catar e também não estará em Yas Marina, voltando seu foco para a Indy, onde busca uma vaga. Ele tem 61 pontos na 13ª posição.

A Fórmula 2 retorna no próximo final de semana, nos dias 7 e 8 de dezembro, para a etapa de Abu Dhabi, junto à Fórmula 1, que também encerra sua temporada no circuito.

Confira a classificação de pilotos da Fórmula 2:

Posição Piloto Pontos 1 G. Bortoleto 188.5 15 - - 23 12 5 30 13 12 19 25.5 15 19 - 2 I. Hadjar 188 5 - 29 25 19 13 15 27 7 25 - - 23 - 3 P. Aron 163 19 10 18 16 17 20 17 - 5 2 - 9 30 - 4 Z. Maloney 140 36 11 15 6 1 6 - 26 - 10 24 - 5 - 5 J. Crawford 124 8 16 2 6 - 30 4 18 - 16 5 11 8 - 6 A. Antonelli 113 1 11 12 12 12 - - 11 26 2 12 14 - - 7 F. Colapinto 96 8 - 5 21 4 18 19 17 4 - - - - - 8 V. Martins 93 - - 6 3 2 10 - 10 26 - 17 19 - - 9 R. Verschoor 88 - 4 8 3 2 - - - 15 13 15 21 7 - 10 D. Hauger 85.5 6 25 10 - 15 - 6 4 13 4 0.5 2 - - 11 K. Maini 74 6 21 6 1 - 16 2 6 16 - - - - - 12 J. Duerksen 62 - - - 15 - - 9 - - 1 17 19 1 - 13 E. Fittipaldi 61 - 32 - - - - 12 4 10 - 3 - - - 14 O. Bearman 60 - - 2 4 12 - 10 6 - - 16 - 10 - 15 Z. O'Sullivan 59 14 - 1 - 25 - 2 - - 17 - - - - 16 P. Martí 43 24 2 - - - 3 8 1 - - 5 - - - 17 A. Cordeel 35 - 10 - 5 - 4 6 - - 4 - - 6 - 18 J. Correa 31 - - - 4 10 16 - - 1 - - - - - 19 R. Miyata 30 2 - 14 - - 3 - - 4 6 - - 1 - 20 T. Barnard 18 - - - - 10 - 4 - 4 - - - - - 21 R. Stanek 14 - - 10 - 3 - - 1 - - - - - - 22 R. Villagómez 13 - 2 6 - - - - - 1 - 4 - - - 23 O. Goethe 12 - - - - - - - - - - - - 12 - 24 D. Beganovic 10 - - - - - - - - - - - - 10 - 25 C. Mansell 10 - - - - - - - - - - - 2 8 - 26 G. Minì 6 - - - - - - - - - - - 6 - - 27 L. Browning 4 - - - - - - - - - - - 4 - - 28 J. Bennett 4 - - - - - - - - - - - - 4 - 29 C. Shields - - - - - - - - - - - - - - 30 M. Esterson - - - - - - - - - - - - - - 31 N. Koolen - - - - - - - - - - - - - -

Confira a classificação de equipes da Fórmula 2:

Posição Equipes Pontos 1 Invicta Racing 262.5 21 21 6 24 12 21 32 19 28 19 25.5 15 19 - 2 Campos Racing 231 29 2 29 25 19 16 23 28 7 25 5 - 23 - 3 MP Motorsport 200.5 14 25 15 21 19 18 25 21 17 4 0.5 2 19 - 4 Hitech Pulse-Eight 198 19 20 18 21 17 24 23 - 5 6 - 9 36 - 5 Prema Powerteam 179 1 11 14 16 24 - 10 17 26 2 28 20 10 - 6 Rodin Motorsport 170 38 11 29 6 1 9 - 26 4 16 24 - 6 - 7 DAMS Lucas Oil 165 8 16 2 10 10 46 4 18 1 16 5 11 18 - 8 ART Grand Prix 156 14 - 7 3 27 10 2 10 26 17 17 23 - - 9 Trident 105 - 4 18 3 5 - - 1 15 13 15 23 8 - 10 PHM AIX Racing 80 - - - 15 10 - 13 - 4 1 17 19 1 - 11 Van Amersfoort Racing 78 - 34 6 - - - 12 4 11 - 7 - 4 -

